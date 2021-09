Turkse bond ontslaat Senol Günes na afgang tegen Oranje

Vrijdag, 10 september 2021 om 13:37 • Yanick Vos • Laatste update: 13:49

Senol Günes is ontslagen als bondscoach van Turkije. De Turkse voetbalbond heeft de trainer de laan uitgestuurd na de 6-1 nederlaag tegen Oranje afgelopen dinsdag in de WK-kwalificatie. Günes lag in eigen land al onder vuur vanwege het slecht verlopen EK, waar Turkije in de groepsfase werd uitgeschakeld zonder een punt te pakken.

Turkije ging aan kop in de WK-kwalificatie en hoopte de eerste plaats dinsdag te verdedigen in de Johan Cruijff ArenA. Het Nederlands elftal van Louis van Gaal was echter veel te sterk en kwam al binnen een minuut op voorsprong. Door onder meer drie doelpunten van Memphis Depay won Oranje met 6-1 en nam het de koppositie over. Turkije zakte af naar de derde plaats, daar het ook is ingehaald door Noorwegen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Günes stond 32 wedstrijden aan het roer bij de Turkse ploeg. Hij behaalde daarin vijftien overwinningen, speelde tien keer gelijk en ging zeven keer onderuit. Vrijdagmiddag laat de Turkse bond middels een persbericht weten dat de samenwerking met de trainer is verbroken. Een opvolger is nog niet gevonden.

Het ontslag van Günes komt niet uit de lucht vallen. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Nederland was de druk op de schouders van de trainer al gegroeid na het 2-2 gelijkspel tegen Montenegro. Günes, ex-trainer van onder meer Trabzonspor, Bursaspor en Besiktas, was sinds 2019 de Turkse bondscoach.