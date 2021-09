‘Barcelona bespaart 35 procent van salaris met verlengen van aflopend contract’

Donderdag, 9 september 2021 om 22:16 • Chris Meijer

In navolging van Gerard Piqué, Jordi Alba en Sergio Busquets levert ook Sergi Roberto een fors deel van zijn salaris bij Barcelona in, zo meldt RAC1. De 29-jarige middenvelder gaat zijn in de zomer van 2022 aflopende contract met twee jaar verlengen, maar gaat wel 35 procent minder verdienen. De contractverlenging van Roberto moet volgende week, vermoedelijk na de Champions League-wedstrijd tegen Bayern München, wereldkundig worden gemaakt.

Er werd aanvankelijk gemeld dat Roberto geen geld zou inleveren, maar had ingestemd met een uitstel van veertig procent van zijn salaris. RAC1 meldt nu echter dat de tienvoudig Spaans international wel degelijk salaris inlevert en 35 procent minder gaat verdienen. Deze salarisverlaging wordt niet alleen op zijn vaste loon verrekend, maar vooral op de bonussen die hij tegemoet kon zien.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Roberto - die in 2006 op veertienjarige leeftijd werd weggehaald bij Nástic en inmiddels 307 officiële wedstrijden voor Barcelona achter zijn naam heeft staan - is na Piqué, Alba en Busquets de vierde aanvoerder die geld inlevert. Zoals bekend zit Barcelona in enorme financiële problemen en daarom is president Joan Laporta om tafel gegaan met de aanvoerders uit de selectie. Piqué maakte als eerste een geste richting Barcelona. De centrumverdediger ging akkoord met een aanzienlijke loonsverlaging en maakte het daarmee mogelijk voor zijn club om Memphis Depay en Eric García in te schrijven voor LaLiga.

Vervolgens werd bekend dat Alba akkoord ging met een verlaging van 25 procent van zijn salaris en daarnaast 60 procent van zijn salaris uitgesteld betaald zou gaan krijgen. Met Busquets werd dezelfde regeling afgesproken. Het uitgestelde bedrag wordt alsnog uitbetaald over de resterende contractjaren van de spelers. Alba ligt tot medio 2024 vast, terwijl Busquets tot medio 2023 aan boord blijft.