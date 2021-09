Bruma levert op eigen initiatief salaris in: ‘Hij zei: ik ben een dure speler’

Donderdag, 9 september 2021 om 16:32 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:36

Bruma heeft op eigen initiatief salaris ingeleverd bij PSV, zo vertelt technisch directeur John de Jong. De aanvaller kwam in 2019 voor circa twaalf miljoen euro over van RB Leipzig en destijds meldde BILD dat hij in Eindhoven 3,5 miljoen euro op jaarbasis zou verdienen. Het is niet duidelijk of dat bedrag klopt, maar De Jong maakt wel bekend dat Bruma zich recentelijk bij de clubleiding heeft gemeld om zijn salaris naar beneden bij te stellen.

Bruma kon de hooggespannen verwachtingen in de afgelopen jaren niet waarmaken in Eindhoven. Hij kwam in zijn eerste twee seizoenen niet verder dan 21 competitieduels en scoorde slechts 3 keer. De Portugees werd vorig seizoen tijdelijk bij Olympiacos gestald, waar hij goed was voor 9 treffers en 3 assists in 33 duels in alle competities. In de zomer leek een vertrek aanstaande, mede vanwege serieuze interesse van Besiktas. "Er speelde deze transferperiode het een en ander rondom hem. Er waren wat clubs geïnteresseerd, maar het was niet naar zijn en onze wensen", aldus De Jong in gesprek met de NOS.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Uiteindelijk bleef Bruma dus in Eindhoven, waar zijn contract nog drie jaar doorloopt. "Hij heeft bij mij aangegeven: ik wil graag blijven, ik heb een valse start gemaakt, ben een dure speler en wil iets terugdoen voor de club. Hij was bereid om een gedeelte van zijn salaris in te leveren om hier te blijven en nieuwe start te maken. Dat heb ik ook met de trainer besproken. Ik vind het een heel mooi gebaar dat hij dat wil doen en hier voor zijn tweede kans wil gaan. Hij voelt aan dat we een flinke investering hebben gedaan en het er niet uit is gekomen."

"Dat heeft meerdere redenen gehad, maar daar kan hij zelf meer over uitweiden. Maar ik vind dit gebaar heel mooi. Hij voelt zich goed, voelt het vertrouwen van de trainer en de club en wil voor een tweede kans gaan", aldus de technisch directeur. Bruma is in ieder geval goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Hij bezorgde zijn ploeg als invaller een overwinning in de uitwedstrijd tegen FC Midtjylland (0-1) in de derde Champions League-voorronde, scoorde als basisklant in de Eredivisie-seizoensouverture tegen Heracles Almelo (0-2 zege), gaf als basisklant een assist tegen SC Cambuur (4-1 zege) en scoorde als invaller tegen FC Groningen (5-2 zege).