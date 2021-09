FC Volendam toont eerste schets van opvallend nieuw stadion

Woensdag, 8 september 2021 om 12:08 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:17

FC Volendam onderzoekt de mogelijkheden om een nieuw stadion te ontwikkelen, zo schrijft de club uit de Keuken Kampioen Divisie woensdag op de eigen website. Het huidige stadion staat in het centrum van Volendam, maar de club denkt aan een verhuizing naar de rand van het vissersdorp. De werknaam van het nieuwe stadion is voorlopig 't Skip en die naam laat zich makkelijk verklaren: de eerste impressies hebben veel weg van een schip. Daarmee wordt de innige band van het dorp met het water gesymboliseerd.

Volendam speelt sinds 2009 op het tweede niveau, maar wil op termijn uitgroeien tot een stabiele Eredivisionist. In een persbericht schrijft de club over 'tien- tot twaalfduizend' plekken in het nieuwe stadion, dat eveneens kan dienen als 'de perfecte locatie voor concerten en evenementen'. In het huidige Kras Stadion passen 7384 toeschouwers. "Er is al interesse van verschillende bedrijven die willen investeren in (de realisatie van) het nieuwe stadion. Niet alleen binnen de gemeentegrenzen, maar vanuit het hele land en daarbuiten", stelt Volendam. De club herhaalt in het persbericht meermaals dat het nieuwe stadion meer ruimte zou bieden voor ondernemers en voor samenwerkingen.

Beeld: FC Volendam

"We willen van onze nieuwe thuishaven het gezelligste stadion van Nederland maken, zeg maar het laagdrempelige alternatief voor AZ en Ajax", aldus het bestuur. "Dat kun je bijvoorbeeld bereiken door de supporters weer dichter bij het veld te brengen, oftewel minder ruimte tussen spelers en tribune. Mensen moeten de sport weer gaan voelen in hun hart en huid als ze op de tribune zitten… of staan! Maar ook als je een biertje of broodje paling haalt, moet je door het open karakter van het stadion de wedstrijd nog kunnen volgen en voelen. Dat zouden belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp moeten zijn. Vooralsnog denken we aan minimaal tienduizend zit- en staanplekken."

Volendam staat momenteel op de dertiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. In 1993 eindigde de club nog als zesde in de Eredivisie, maar sindsdien eindigde de Wijdbroeken nimmer in het linkerrijtje op het hoogste niveau. Toch is dat precies de ambitie. "Het linkerrijtje van de Eredivisie, dat klinkt als een droom… Maar waarom niet?! Onze club voldoet aan een heleboel voorwaarden om die droom uit te laten komen. Een nieuw stadion is min of meer noodzakelijk voor die ambitie. Natuurlijk is dat spannend. Maar kijk naar Heracles en AZ. Die kwamen ook van héél ver." De club benadrukt tot slot dat nog niets in beton is gegoten en dat de plannen zich nog in de onderzoeksfase bevinden. "De schets is vooral een visualisatie van ideeën. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend."

Beeld: FC Volendam