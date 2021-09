Duitsland start nieuw tijdperk onder Hansi Flick niet overtuigend

Donderdag, 2 september 2021 om 22:47 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:55

De samenwerking tussen Duitsland en bondscoach Hansi Flick is met een overwinning begonnen. De WK-kwalificatiewedstrijd tegen Liechtenstein werd donderdagavond met 0-2 gewonnen. Echt overtuigen deed die Mannschaft in St. Gallen echter niet. Door de zege stijgt Duitsland in Groep J naar de tweede plek, met negen punten uit vier duels. Koploper blijft Armenië, dat tegelijkertijd 0-0 speelde bij Noord-Macedonië.

Duitsland begon goed aan de wedstrijd met twee kansen in de eerste zeven minuten. Doelman Benjamin Büchel keerde eerst een schot van Joshua Kimmich en was enkele minuten ook bestand tegen een inzet van Timo Werner met links. Het team van Flick ging naarmate de eerste helft vorderde echter steeds onschuldiger spelen, behoudens een kopbal van Robin Gosens op de paal na een voorzet van Kimmich.

Dan toch 0-1 voor Duitsland ?? Tegen het nietige Liechtenstein is het Timo Werner die de ban breekt ??#ZiggoSport #WCQ2022 pic.twitter.com/McmUHBEmke — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 2, 2021

De bezoekers sloegen enkele minuten voor rust toch toe. Jamal Musiala gaf op het laatste moment een goede pass, waarna Werner de bal door de benen van Büchel mikte: 0-1. De ontevredenheid straalde echter van de gezichten bij die Mannschaft af toen het rustsignaal klonk.

In de tweede helft was Duitsland de dominerende ploeg, al werd het overwicht lange tijd niet in meer doelpunten uitgedrukt. Een kwartier voor tijd was het alsnog raak: na voorbereidend werk van Leon Goretzka schoot Leroy Sané de bal met links in de rechterhoek: 0-2. Florian Wirtz kwam acht minuten voor tijd in het veld voor Kimmich en was met 18 jaar en 122 de op drie na jongste debutant ooit voor Duitsland.

Alleen de nummer één in de poule plaatst zich rechtstreeks voor het WK in Qatar. De nummers twee uit de tien verschillende groepen en de twee beste poulewinnaars uit de Nations League van 2020/21 die buiten de top twee van hun WK-kwalificatiegroep vallen, doen aan de play-offs mee. De in totaal twaalf landen worden verdeeld in drie play-offpaden, die elk twee halve finales over één wedstrijd en één finale bevatten. De thuisploegen in de play-offs worden bepaald door loting, waarbij de zes beste nummers twee geplaatst zijn en elkaar dus niet kunnen treffen. De winnaar van elk pad kwalificeert zich voor het WK.