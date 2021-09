Boadu stelde Fàbregas gerust na gerucht: ‘Hij wist wie ik was’

Donderdag, 2 september 2021 om 08:25 • Yanick Vos

Myron Boadu maakte de afgelopen transferperiode de overstap van AZ naar AS Monaco. De spits zette zijn handtekening onder een vijfjarig contract bij de club uit de Ligue 1. In de wandelgangen werd hij ook gelinkt aan OGC Nice, maar de werkgever van onder meer Justin Kluivert, Pablo Rosario en Calvin Stengs was nooit een serieuze optie. Cesc Fàbregas hoorde van het gerucht over Nice en dacht dat Boadu misschien naar die club zou gaan, zo vertelt de aanvaller aan de NOS.

Monaco betaalde zeventien miljoen euro voor de twintigjarige aanvaller. Bij aankomst in Monaco sprak Boadu op de club onder meer met zijn nieuwe ploeggenoot Fàbregas. “Hij wist wie ik was en vroeg of ik naar Monaco zou komen, omdat hij dacht dat ik naar Nice zou gaan. Ik stelde hem gerust en zei dat ik gewoon naar Monaco zou komen", aldus Boadu. "Achteraf denk je misschien: wow, ik heb Fàbregas ontmoet, maar op zo'n moment is het gewoon je teamgenoot.”

Uit het contract tot medio 2026 en een basisplaats tegen Nantes twee dagen na zijn presentatie spreekt veel vertrouwen. Boadu kwam tot dusver drie van de vier competitiewedstrijden in actie, al wacht hij nog op zijn eerste doelpunt in dienst van Monaco. “Het verhaal van AS Monaco sprak me aan. Ik hoorde via Max (Huiberts, technisch directeur AZ, red.) dat ze geïnteresseerd waren en nog geen halfuur later belde mijn zaakwaarnemer dat Monaco geïnteresseerd was”, vertelt Boadu. “Ze zien veel potentie in me. Ze vertelden dat ze nog een speler zoals ik miste. Dus het is nu aan mij om te laten zien dat ik dat echt ben.”

Met spelers als Wissam Ben Yedder en Kevin Volland heeft Boadu stevige concurrentie om een plek in de punt van de aanval. “Daarom heb ik deze stap naar een topclub ook gemaakt. Ik wilde graag betere spelers om me heen en met hen de concurrentie aangaan. Ik denk niet zo van: zij zijn bij voorbaat beter. Ik ben daar om me meteen te laten zien.” Boadu heeft zich deze week gemeld bij Jong Oranje. Op dinsdag 7 september neemt de ploeg van Erwin van de Looi het in het kader van de EK-kwalificatie op tegen Jong Moldavië.