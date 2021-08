Di Marzio meldt naam van nieuwe club voor Abdou Harroui

Maandag, 30 augustus 2021

Abdou Harroui is op weg naar de Serie A. De Italiaanse journalist meldt maandagochtend namelijk dat de 23-jarige middenvelder de overstap maakt van Sparta Rotterdam naar Sassuolo, de huidige nummer acht. Volgens Di Marzio maakt Harroui op huurbasis de overstap naar de Italiaanse middenmoter en is er een koopoptie opgenomen in de overeenkomst met Sparta. De middenvelder moet nog wel eerst de medische keuring ondergaan.

