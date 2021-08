TOTO's tips: Maakt Georginio Wijnaldum een jubileumgoal in Noorwegen?

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 20:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 19:18

Nederland moet winnen in en tegen Noorwegen om kwalificatie voor het WK van 2022 in eigen hand te houden en dat na het mislukte EK én met een extreem korte voorbereidingstijd. Het lot van Oranje ligt in de handen van de ‘nieuwe’ bondscoach, maar Louis van Gaal lijkt de aangewezen persoon om dat lot in positieve zin te bezegelen. Samen met TOTO blikken we vooruit op de belangrijke interland tussen Noorwegen en Nederland! Want voorlopig blijft Wesley Sneijder nog onze gekroonde Koning TOTO.

Heb jij nog geen account bij TOTO? Maak deze kwalificatie dan nu extra spannend en speel mee! Hier maak je gemakkelijk een account aan.

Natuurlijk is Van Gaal geen onbekende voor het Nederlands elftal: al twee keer eerder had hij Oranje onder zijn hoede. In die periodes werden er in totaal 43 interlands afgewerkt, waarin Nederland 99 goals wist te maken. In het duel met Noorwegen gaat Oranje dus op zoek naar een jubileumdoelpunt. Daarvoor lijkt Georginio Wijnaldum de uitgelezen kandidaat. Hij maakte niet alleen het laatste doelpunt in de vorige periode van Van Gaal (de 3-0 tegen Brazilië op het WK van 2014), maar is in de laatste jaren ook nog eens uitgegroeid tot een belangrijke doelpuntenmaker voor Oranje. In zijn 34 interlands sinds het begin van 2018 maakte Wijnaldum liefst zeventien goals: één op twee dus.

Denk jij dat Georginio Wijnaldum tot scoren komt tegen Noorwegen? Bekijk hier de quotering voor een doelpunt van de middenvelder van PSG.

Naast het indrukwekkende aantal van 99 doelpunten, kan Van Gaal ook bogen op knappe defensieve cijfers als bondscoach van Oranje. In de 43 interlands onder Van Gaal incasseerde Oranje slechts 31 tegendoelpunten en werd in totaal 23 keer de nul gehouden. Fraaie statistieken, die in Van Gaal’s derde periode zomaar eens verder kunnen worden opgepoetst. Met verdedigers als Virgil Van Dijk, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij en Nathan Aké om uit te kiezen, lijkt het met de verdediging wel goed te zitten. Hoewel Oranje het tegen Noorwegen wel zonder De Ligt zal moeten doen, want die is geschorst na zijn rode kaart op het EK.

Verwacht jij dat Oranje de nul houdt tegen de Noren? Bekijk hier de quotering voor een clean sheet van het Nederlands elftal.

De Noorse topspits Erling Braut Haaland is op voorhand natuurlijk degene van wie Oranje komende woensdag het meest te vrezen heeft. Vorig seizoen maakte Haaland voor Borussia Dortmund 41 goals in 41 wedstrijden, en liep hij dus precies één-op-één. Ook dit seizoen laat de 21-jarige aanvaller weer zien op scherp te staan voor zijn club, met één goal per 75 speelminuten (6 goals in 450 minuten, alle competities). Voor zijn land loopt het de laatste tijd echter minder soepel. Ondanks dat Noorwegen vier van de laatste zes interlands waarin Haaland meespeelde wist te winnen en daarin in totaal zes keer scoorde, nam Haaland in die periode zelf maar één goal voor zijn rekening. En dat terwijl hij in zijn eerste zes wedstrijden voor Noorwegen nog zes keer scoorde.

Is Nederland de opponent waartegen Erling Braut Haaland voor Noorwegen weer op schot raakt? Bekijk hier de quotering voor een doelpunt van Haaland.

Let op: speel bewust, 18+