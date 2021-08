Arne Slot: ‘Ik denk niet dat hij heel goed speelde’

Zondag, 29 augustus 2021 om 16:25

Feyenoord heeft op bezoek bij FC Utrecht een verdiende nederlaag geleden, zo oordeelt Arne Slot na afloop in gesprek met ESPN. De trainer van de Rotterdammers concludeert dat zijn ploeg de tegenstander in de kaart speelde door veel ruimte weg te geven in de omschakeling. Slot beaamt tevens dat Alireza Jahanbakhsh geen gelukkige middag beleefde in De Galgenwaard.

Jahanbakhsh leverde een assist bij de openingstreffer van Luis Sinisterra, maar werd desondanks in de rust naar de kant gehaald ten faveure van Fredrik Aursnes. “Ik denk niet dat hij heel goed speelde. Maar dat gold voor meer spelers”, geeft Slot te kennen. Ook Mario Been toonde zich kritisch over het optreden van Jahanbakhsh en noemde hem 'matig aan de bal'. “We hadden in de eerste helft heel weinig grip op de wedstrijd. Met de inbreng van Fredrik (Aursnes, red.) hoop je de controle terug te krijgen, maar voordat we goed en wel begonnen waren lagen er al twee in.”

“Door ons spel leidden we veel counters van FC Utrecht in. Daarmee doe je de tegenstander tekort, want Utrecht zat er bovenop en had het goed voor elkaar. In de tweede helft gebeurt er niet zo veel, behalve dan dat zij twee goals maken uit standaardsituaties”, vervolgt Slot. Hij vertelt dat Feyenoord van tevoren op de hoogte was van de kracht van FC Utrecht met standaardsituaties. “We gaven hen de energie terug door ze de 1-1 te laten maken uit een standaardsituatie. Als je al niet zo goed speelt, kun je het je niet veroorloven zulke momenten tegen te krijgen. Uiteindelijk heeft Utrecht verdiend gewonnen.”

Toornstra: ‘Het ontbrak aan het laatste beetje scherpte bij ons’

Jens Toornstra beaamt dat het ‘niet goed genoeg’ was van de kant van Feyenoord. “Het ontbrak aan het laatste beetje scherpte bij ons, dat had Utrecht wel. Dat zag je aan heel veel dingen terug. In het eerste kwartier na rust is de wedstrijd beslist. Na rust waren we het kwijt”, zegt de aanvoerder van Feyenoord voor de camera van ESPN. “Waar de energie was? Die lag nog in de kleedkamer denk ik. Ik weet het niet. In Zweden? Dat vind ik vaak heel makkelijk gezocht. Het was niet de fitheid, maar echt de scherpte. We moeten de beelden gaan terugkijken en na de interlandbreak moeten we er weer staan.”

Til gaat zich teleurgesteld bij Oranje melden

Volgens Guus Til werd het duel ‘een gevecht’, waarin Feyenoord de mindere was. “Dit is ontzettend zuur. We hadden allemaal gehoopt dat we deze wedstrijd zouden winnen en de Eredivisie daarmee goed zouden beginnen. Dat valt nu best wel tegen. We zijn niet blij, maar er is nu weinig meer aan te doen'', stelt Til. Hij meldt zich maandag naar eigen zeggen ‘teleurgesteld’ bij Oranje. “Maar het is wel een mooie ervaring. Na zo'n nederlaag kan ik er op dit moment nog niet van genieten om heel eerlijk te zijn.”

Ook Tyrell Malacia gaat zich bij het Nederlands elftal melden voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije. “'Ik sluit deze wedstrijd vandaag voor mezelf af en morgen is er weer een nieuwe dag”, vertelt Malacia. “Dan kan ik me focussen op de trainingen met het Nederlands elftal. Daar wil ik me laten zien en wie weet wat er dan allemaal mogelijk is. Ik baal van deze nederlaag, maar natuurlijk heb ik daar zin in.”