Koeman kiest voor nieuwe ‘centrales titulares’ én haalt Dest uit de basis

Zondag, 29 augustus 2021 om 15:47 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:50

De opstelling van Barcelona voor het thuisduel met Getafe van zondagmiddag in LaLiga is bekend. Trainer Ronald Koeman kiest noodgedwongen voor een nieuw hart van de defensie, daar Gerard Piqué door blessureleed ontbreekt en Eric García een schorsing uitzit. Doelman Marc-André ter Stegen maakt zijn rentree tussen de palen bij los Azulgrana, terwijl Emerson Royal aan de rechterkant de voorkeur boven Sergiño Dest krijgt. Frenkie de Jong en Memphis Depay verschijnen om 17.00 uur aan het startsignaal in het Camp Nou.

Ter Stegen liet zich eerder deze zomer aan zijn knie opereren en werd in de eerste twee duels van LaLiga door Neto vervangen. Met de Braziliaan op doel incasseerde Barcelona drie tegengoals tegen Real Sociedad (4-2) en Athletic Club (1-1). Emerson, die zijn basisdebuut maakt, en Jordi Alba nemen de flanken van de verdediging voor hun rekening, terwijl Ronald Araujo en Clément Lenglet los nuevos centrales titulares zullen zijn, ‘de nieuwe centrale verdedigers’.

Piqué raakte in de eerste helft in Bilbao geblesseerd, terwijl García in de slotminuten een rode kaart kreeg voor het belemmeren van een doorgebroken tegenstander. Araujo en Lenglet stonden dit seizoen nog niet naast elkaar. Op het middenveld worden De Jong en captain Sergio Busquets vergezeld door Sergi Roberto, die profiteert van de afwezigheid van Pedri. De tiener is op dit moment op vakantie na zijn deelname aan het EK en de Olympische Spelen.

De voorhoede wordt gevormd door Depay, Antoine Griezmann en Martin Braithwaite. Alleen Griezmann heeft tot dusver nog geen productieve bijdrage geleverd: Depay was goed voor een doelpunt en een assist in de eerste twee speeldagen, terwijl de teller van Braithwaite op twee treffers en een assist staat. Getafe staat nog op nul punten en nul goals na minimale nederlagen tegen Valencia (1-0) en Sevilla (0-1).

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Emerson, Araujo, Lenglet; Jordi Alba; De Jong, Busquets, Sergi Roberto; Griezmann, Braithwaite en Depay.