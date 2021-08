PSV komt tegen FC Groningen overtuigend terug van achterstand

Zaterdag, 28 augustus 2021 om 22:01 • Jeroen van Poppel

PSV heeft zijn ongeslagen reeks in de Eredivisie zaterdag een vervolg gegeven. De ploeg van trainer Roger Schmidt kwam al snel op voorsprong via een prachtige knal van Cody Gakpo, maar keek vervolgens al snel verrassend tegen een achterstand aan. Twee hoekschoppen en een doelpunt van Eran Zahavi en Bruma brachten PSV uiteindelijk in veilige haven: 5-2. PSV staat na drie duels met negen punten bovenaan, terwijl Groningen met vier punten in de middenmoot bungelt.

Gakpo opende in de zevende minuut de score door vanaf de linkerflank het strafschopgebied te betreden en met een verwoestend schot de verre hoek te raken: 1-0. FC Groningen had weinig in de melk te brokkelen, maar kwam na een kwartier wel terug op gelijke hoogte. Een voorzet vanaf links van Gabriel Gudmundsson belandde via een onhandig tikje van PSV-middenvelder Ibrahim Sangaré tot bij Cyril Ngonge, die het van heel dichtbij kon afmaken: 1-1.

Drie minuten later greep FC Groningen brutaal de leiding, toen PSV-doelman Joël Drommel een slecht antwoord had op een schot van Gudmundsson. De bal belandde daardoor bij Ngonge, die in een vrijwel leeg doel afrondde: 1-2. PSV opende de jacht op de gelijkmaker en vond die ook. André Ramalho zag zijn kopbal uit een hoekschop via het lichaam van Mo El Hankouri tot eigen doelpunt worden gepromoveerd: 2-2.

Via opnieuw een hoekschop greep PSV diep in blessuretijd de voorsprong. Ditmaal kopte Ramalho de bal zonder tussenkomst van een tegenstander krachtig binnen: 3-2. Na rust kon Peter Leeuwenburgh moeizaam redden op een harde knal van Gakpo, maar de doelman van FC Groningen had even later geen antwoord op de inzet van de vrije Zahavi: 4-2. De spits van PSV werd gelanceerd door een hakje van Gakpo en had geluk dat Yorbe Vertessen de bal niet raakte bij het doorpassen, waardoor hij geen buitenspel stond en het doelpunt bleef staan.

PSV verschafte zich daarmee enige lucht en had de wedstrijd kunnen beslissen toen Zahavi opnieuw gelanceerd werd, maar ditmaal mikte de aanvaller recht op Leeuwenburgh. Groningen probeerde nog aan te zetten, maar wist behalve een harde vrije trap van Tomás Suslov niet erg gevaarlijk te worden. Invaller Bruma dacht te scoren namens PSV na een steekbal van Vertessen, maar werd door de VAR teruggefloten wegens nipt buitenspel. Bruma kreeg in blessuretijd alsnog zijn treffer, door de bal vanbuiten het strafschopgebied prachtig in de kruising te krullen: 5-2.