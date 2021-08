Tottenham Hotspur laat voormalig recordaankoop voor 5,8 miljoen euro gaan

Vrijdag, 27 augustus 2021 om 19:28 • Dominic Mostert

Watford heeft zich versterkt met Moussa Sissoko. De middenvelder komt voor een bedrag van circa 5 miljoen pond, omgerekend 5,8 miljoen euro, over van Tottenham Hotspur. Hij heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor twee seizoenen en wordt de elfde zomeraanwinst van Watford. Sissoko had geen toekomst bij Tottenham en kwam dit seizoen nog geen enkele minuut in actie.

De 32-jarige Fransman gaat rugnummer 19 dragen bij de huidige nummer elf van de Premier League. Zijn contract in Londen liep nog twee jaar door. Hij kwam in 2016 voor 35 miljoen euro over van Newcastle United en was op dat moment de duurste clubaankoop ooit. Sissoko kon de hoge verwachtingen in zijn eerste seizoen niet waarmaken, maar raakte met name in het seizoen 2018/19 in topvorm en was een cruciale speler in het elftal dat reikte tot de finale van de Champions League. In een verkiezing onder oud-clubhelden werd hij verkozen tot Speler van het Jaar.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In het daaropvolgende seizoen liep hij op nieuwjaarsdag een ernstige knieblessure op die hem aan de kant hield tot de hervatting van de competitie in juni na de coronastop. Vorig seizoen kwam Sissoko in 25 competitieduels in actie; in totaal speelde hij 141 wedstrijden in de Premier League voor Tottenham Hotspur. In alle competities bij elkaar kwam hij 202 keer uit voor de club en maakte hij 5 doelpunten. Watford gaat zondag toevalligerwijs op bezoek bij Tottenham Hotspur, al is het vanwege zijn gebrek aan wedstrijdritme de vraag of Sissoko fit genoeg is voor die wedstrijd.

Sissoko speelde sinds 2009 zeventig interlands voor Frankrijk. Hij maakte deel uit van de WK-selectie in 2014 en speelde twee jaar later in de EK-finale tegen Portugal. Vanwege zijn mindere vorm werd hij niet opgeroepen voor het WK 2018, maar deze zomer maakte hij wel deel uit van de Franse EK-selectie. Sissoko kwam als invaller in actie in de groepswedstrijd tegen Portugal (2-2) en de achtste finale tegen Zwitserland (3-3, verlies na strafschoppen).