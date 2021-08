Ajax-aanwinst Mohamed Daramy en AS Roma doen Turkije pijn

Donderdag, 26 augustus 2021 om 20:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:56

Het Turks voetbal krijgt donderdagavond opnieuw een harde klap te verwerken. Het land, dat het afgelopen seizoen een vrije val maakte op de coëfficiëntenranglijst, raakt met Sivasspor en Trabzonspor al in een heel vroeg stadium van het seizoen twee Europese deelnemers kwijt. Sivasspor ging kansloos onderuit tegen FC Kopenhagen, waar Mohamed Daramy zijn laatste wedstrijd speelde. De negentienjarige aanvaller, die voor twaalf miljoen euro naar Ajax verkast, maakte een van de vijf treffers: 5-0. Verder won AS Roma in eigen huis van Trabzonspor: 3-0.

FC Kopenhagen - Sivasspor 5-0

Er was Kopenhagen zoveel aan gelegen de groepsfase van de Conference League te halen, dat de Denen in de onderhandelingen met Ajax bedongen dat Daramy tegen Sivasspor nog zou mogen spelen. Kopenhagen had uit al met 1-2 gewonnen en maakte het in eigen huis met grote overtuiging af. Na een rake kopbal van Jens Stage (1-0) gaf Daramy op slag van rust zijn afscheidscadeau aan de supporters van Kopenhagen. De aanvaller dribbelde vanaf de linkerflank naar binnen en schoot in de korte hoek raak: 2-0.

Geklungel in de opbouw van Sivasspor leidde ertoe dat Lukas Lerager in de tweede helft het derde Deense doelpunt kon binnen schuiven: 3-0. Een fraaie aanval over drie schijven leverde de 4-0 op van Pep Biel, terwijl Rasmus Hojlund na een lange bal van Nicolai Boilesen afrekende met twee tegenstanders en in de korte hoek raak schoot: 4-0.

AS Roma - Trabzonspor 3-0

AS Roma geldt dit seizoen als een van de favorieten voor de winst van de eerste editie van de Conference League. Na de 1-2 zege in Turkije maakte de ploeg van José Mourinho het in eigen huis niet spannend. Rick Karsdorp legde de bal in de twintigste minuut opzij naar Bryan Cristante, die vanaf de rand van het strafschopgebied laag raak schoot: 1-0. Twintig minuten later werd Nicolo Zaniolo gelanceerd via een lange bal van Gianluca Mancini, waarna de aanvaller het kalm afmaakte: 2-0. Invaller Stephan El Shaarawy zorgde voor het slotakkoord, door vanaf links naar binnen te komen en na enkele schijnbewegingen te scoren: 3-0.