‘Dat wil ik wel meemaken, maar voor nu hoef ik niet weg bij Ajax’

Zondag, 22 augustus 2021 om 09:01 • Laatste update: 09:05

Noussair Mazraoui is bij Ajax voorlopig nog in het bezit van een aflopend contract. De 23-jarige vleugelverdediger annex middenvelder - die tijdens de eerste competitiewedstrijd tegen NEC (5-0 zege) goed was voor een doelpunt en een assist - hoopt snel zijn handtekening te kunnen zetten onder een nieuwe verbintenis. “Alle partijen willen het en als de handtekeningen gezet zijn, komt het snel genoeg naar buiten. Ik hoop dat het goedkomt”, zegt Mazraoui in gesprek met de NOS.

Mazraoui krijgt de vraag of zijn huidige vorm ook zijn onderhandelingspositie ten goede komt. “Ja, natuurlijk. Je moet niet in een slechte positie zitten als je een aflopend contract hebt, dat je op de tribune of op de bank zit. Ik focus me vooral op het voetbal, probeer deze lijn door te trekken”, antwoordt hij. “Ik zit hier al zestien jaar. Als er van beide kanten waardering is, ben ik niet de moeilijkste.”

“Ik heb ook geen vertrekwens ingediend. En ik denk ook niet: ik kom op leeftijd en moet nu de stap maken”, zo gaat Mazraoui verder. “Natuurlijk is die ambitie er wel. Als voetballer bij Ajax sta je er goed op in Europa. En er zijn wel betere competities dan de Nederlandse. Dat wil ik wel meemaken, maar voor nu hoef ik niet weg.”

Vorig seizoen moest Mazraoui enkele wedstrijden aan zich voorbij laten gaan, door verschillende blessures. “Dan lijkt het al snel of je er vier maanden uit bent. En als je telkens een paar wedstrijden mist in een korte periode, krijg je snel een stempel”, reageert de Marokkaans international. Hij zegt nu extra werk te leveren, om te zorgen dat hij topfit is. “Je kan jezelf daar altijd in ontwikkelen. Ik let nu meer op mijn voeding en je ziet mij meer in de gym.”

“Ook probeer ik goed mijn rust te pakken en goed te herstellen. Zo zit ik na wedstrijden nu vaak in een ijsbad. Dat haatte ik echt vroeger en deed het daarom niet, maar het heeft wel zijn werking”, benadrukt Mazraoui. Zijn plek werd vorig seizoen ingenomen door de achttienjarige Devyne Rensch. “Daar staat Ajax bekend om. En ik heb ze ook geholpen daarmee. Ik ben niet de persoon die mijn concurrenten gaat negeren of een vies gevoel gaat geven. Rensch is een positieve jongen met veel potentie. Ik probeer hem de helpen waar ik kan.”