AC Milan slaat toe en pikt Europees kampioen op bij José Mourinho

Zaterdag, 21 augustus 2021 om 13:24 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 13:31

Alessandro Florenzi vervolgt zijn loopbaan voorlopig bij AC Milan. De club uit Noord-Italië en AS Roma maken zaterdag via de officiële kanalen de tijdelijke overgang van de Italiaans international naar het San Siro bekend. Met de huurovergang is een bedrag van een miljoen euro gemoeid; de optie tot koop bedraagt vier miljoen euro.

Florenzi speelt hoofdzakelijk als rechtsback, maar kan ook aan de linkerkant van de defensie, het middenveld of aan de buitenkanten in de voorhoede ingezet worden. De dertigjarige rechtspoot werd in 2002 aan de jeugdopleiding van AS Roma toegevoegd en speelde 280 officiële duels voor i Giallorossi, waar hij van trainer José Mourinho te horen had gekregen dat hij geen uitzicht op speeltijd had.

De voorbije jaren werd al duidelijk dat de toekomst van Florenzi niet in het Stadio Olimpico lag, ondanks een doorlopend contract tot de zomer van 2023. In 2019/20 werd hij bij Valencia gestald en in de voorbije voetbaljaargang werd hij aan Paris Saint-Germain uitgeleend. Florenzi maakt mogelijk maandag zijn debuut voor AC Milan, dat de eerste speeldag van de Serie A afsluit met een uitduel met Sampdoria.

Florenzi, goed voor 45 A-interlands, maakte deze zomer deel uit van de Italiaanse selectie die het EK in de wacht sleepte. De rechtsback verscheen in de basis in het eerste groepsduel met Turkije (0-3 winst), maar werd in de rust naar de kant gehaald. Hij maakte pas als invaller in de finale tegen Engeland (1-1, winst na strafschoppen), twee minuten voor het einde, weer zijn opwachting voor het team van Roberto Mancini.