NEC spoelt valse competitiestart weg met klinkende overwinning

Vrijdag, 20 augustus 2021 om 21:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:03

NEC heeft zich vrijdagavond voortreffelijk herpakt van de grote nederlaag tegen Ajax. De ploeg van trainer Rogier Meijer begon met volle overtuiging aan zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen en zette PEC Zwolle al in de eerste helft verdiend op 2-0 achterstand. De Nijmegenaren wisten die voorsprong na rust vast te houden.

Édgar Barreto werd tijdens het fiasco tegen Ajax ingebracht als vijfde verdediger, maar tegen PEC durfde Meijer het aan om opnieuw met een achterste linie van vier te beginnen. De aanvallende intenties van NEC werden al in de vierde minuut beloond, toen PEC-aanvoerder Bram van Polen mistastte op een pass richting Ali Akman. De spits kon zo vrij doorlopen en vond beheerst met buitenkant rechts de verre hoek: 1-0.

PEC Zwolle werd daarna dreigend via Dean Huiberts, die uit een lastige hoek de paal trof. Daarna kwam Kenneth Paal door over links, maar het schot van de linksback van de bezoekers ging over. Aan de overzijde van het veld sloeg NEC vijf minuten voor rust toe. Jonathan Okita werd fraai weggestoken door Mikkel Duelund en plaatste de bal kalm in de verre hoek: 2-0.

Kort na rust kwam Akman dicht bij zijn tweede treffer uit een vrije trap van Lasse Schöne, maar Kostas Lamprou bracht redding. Namens PEC kreeg Pelle Clement de bal niet tussen de doelpalen na een goede aanval over links en behoudens dat wisten de bezoekers niet al te veel creëren. NEC wisselde verdedigend door Barreto binnen te lijnen te brengen en speelde de wedstrijd makkelijk uit. Sam Kersten kreeg in de slotfase rood bij PEC, nadat de verdediger de doorgebroken Ole Romeny had gevloerd.