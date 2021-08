PSV slaat belangrijke slag met nieuw contract tot 2025: ‘We zijn heel blij’

Vrijdag, 20 augustus 2021 om 20:17 • Chris Meijer

Fodé Fofana heeft zijn contract bij PSV verlengd, zo maken de Eindhovenaren via de officiële kanalen bekend. De achttienjarige spits had nog een contract tot medio 2022 en werd de afgelopen tijd gelinkt aan een vertrek naar Olympique Marseille, maar heeft nu zijn handtekening gezet onder een nieuw tot medio 2025 lopende verbintenis bij PSV. Fofana speelt momenteel in Jong PSV.

“Wij zijn heel blij dat Fodé kiest voor de visie van PSV”, zegt directeur voetbalzaken John de Jong op de website van PSV. “Fodé heeft vorig jaar bij Jong PSV bewezen doelpunten te kunnen maken en wij denken dat hij de potentie heeft om uit te groeien tot een goede speler voor PSV 1. Wij hebben hem een plan geschetst en Fodé is daar enthousiast van geworden. Ik kijk ernaar uit om de komende jaren zijn ontwikkeling te volgen en heb er vertrouwen in dat we nog veel van hem gaan horen.”

Het zag er lange tijd niet naar uit dat Fofana zijn contract in Eindhoven zou verlengen. De aanvaller en zijn management voerden de afgelopen periode zware onderhandelingen met de club, wist het Eindhovens Dagblad te melden. Het dagblad schreef dat onder andere de aanwezigheid van Ruud van Nistelrooy als nieuwe trainer van Jong PSV een belangrijk aspect is geweest bij de nieuwe samenwerking. Fofana was twee weken geleden trefzeker in de eerste competitiewedstrijd van Jong PSV tegen FC Dordrecht, dat in een 1-1 gelijkspel eindigde.

Fofana speelt sinds 2015 voor PSV, dat hem overnam van Barcelona. Tijdens een straatvoetbaltoernooi op vakantie in Lyon werd hij gescout door de Catalanen, waar hij op tienjarige leeftijd als speler van de Groningse amateurclub GVAV-Rapiditas middels een stage een plek in de jeugdopleiding afdwong. Omdat Barcelona fouten had gemaakt bij het afgeven van contracten voor kinderen, moest hij na twee jaar vertrekken bij de Spaanse topclub. PSV pikte Fofana op twaalfjarige leeftijd op. In Eindhoven doorliep de spits de jeugdopleiding en maakte hij dit seizoen namens Jong PSV zijn debuut in het profvoetbal.