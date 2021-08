Ödegaard haalt uit naar Spaanse pers: ‘Mensen denken dat dat echt waar is’

Vrijdag, 20 augustus 2021 om 17:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:01

Martin Ödegaard heeft in een statement op Instagram afscheid genomen van Real Madrid. De 22-jarige aanvallende middenvelder voltooide vrijdag zijn overgang naar Arsenal, dat een kleine veertig miljoen euro betaalt. Ödegaard haalt in zijn verklaring ook uit naar de Spaanse pers, die onwaarheden over hem de wereld in zou hebben gebracht.

Ödegaard werd het afgelopen half jaar al verhuurd aan Arsenal, dat hem nu dus definitief heeft ingelijfd. "Tegenwoordig praten mensen veel over mij en mijn redenen om een transfer te maken", aldus de aanvoerder van het Noorse elftal. "Ik wil alleen maar zeggen dat bijna alles wat ze zeggen niet de waarheid is. Ik vind het jammer dat de pers dingen zegt die niet waar zijn, omdat veel mensen oprecht denken dat dat wel het geval is. Ik heb mijn redenen om te vertrekken, ik weet wat de waarheid is en wat er is gebeurd en daarom denk ik dat het het beste is."

In zijn verklaring maakt Ödegaard niet exact duidelijk welke verhalen hem precies dwarszitten, maar waarschijnlijk gaat het om zijn motieven om te vertrekken bij Real Madrid. Zo schreef AS onder meer dat Ödegaard niet bereid was om bij de Koninklijke te vechten voor zijn plek. In het sportprogramma El Chiringuito werd zelfs meermaals gezegd dat de aanvallende middenvelder een zwakke mentaliteit heeft.

Ödegaard neemt als gezegd afscheid van de supporters van Real. "Meer dan zesenhalf jaar geleden tekende ik voor Real Madrid en vervulde ik een grote droom", aldus de voormalig huurling van Vitesse en sc Heerenveen. "Het witte shirt kunnen dragen, spelen in het Santiago Bernabéu en spelen in LaLiga. Ik kan niet trotser zijn. Ik kwam hier toen ik zestien jaar oud was en ik heb de kans gehad om te leren van de beste ter wereld en mijn idolen. Ik heb veel geleerd en heb genoten van de reis. Ik ben dankbaar voor alles wat me is overkomen en alles wat ik heb geleerd."

Uiteindelijk kwam de Scandinaviër slechts tot elf officiële optredens voor Real Madrid. "Ik wil alle mensen bedanken die me hebben geholpen om me te verbeteren en te groeien in Madrid. Coaches, teamgenoten, fysio's, mensen van de club en de fans. Bedankt! Ik heb goede en slechte tijden gehad, zoals altijd in het leven en in het voetbal. Het heeft me veel sterker gemaakt en beter voorbereid op wat komen gaat."