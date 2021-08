Buitenlandse media loven Ajax-shirt: ‘Het beste tenue van het seizoen 2021/22?’

Vrijdag, 20 augustus 2021 om 13:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:24

De lancering van het nieuwe derde tenue van Ajax is ook buiten de landsgrenzen niet onopgemerkt gebleven. Verschillende media, journalisten en bekende Nederlanders hebben hun oordeel gegeven over het tricot van de Amsterdammers. Ajax bracht vrijdag met de lancering van het nieuwe tenue officieel een ode aan Bob Marley en zijn nummer Three Little Birds, dat geregeld in de Johan Cruijff ArenA te horen is.

Het nieuwe tenue geldt als tweede tenue voor Europese wedstrijden, naast het thuistenue. De strepen van kledingsponsor Adidas op de schouders zijn in het groen, geel en rood. Net onder de kraag is een subtiele verwijzing naar het wereldberoemde lied zichtbaar in de vorm van drie kleine vogeltjes die rusten op de Amsterdamse Andreas kruisen. In tegenstelling tot het eerdere gelekte shirt heeft dit shirt een v-hals. Dat het shirt in trek is bij de Ajax-fans bleek vrijdagochtend al snel, toen er een wachtrij ontstond om toegang te krijgen tot de webshop.

?? @AFCAjax have dropped a Bob Marley inspired third kit! ?? We are very BIG fans of this one! ? Cop or Drop? ? pic.twitter.com/lAvF3q6nnL — SPORF (@Sporf) August 20, 2021

"Een fenomenale introductie van het shirt van Ajax", aldus Erben Wennemars. "Ik moet het Ajax-shirt hebben", twittert de Engelse ESPN-verslaggever Alex Shaw. "Er moet een petitie komen om clubs te verbieden om een derde shirt uit te brengen, met uitzondering van Ajax en Venezia", voegt commentator en analist Matteo Bonetti van CBSSports eraan toe. Het derde shirt van Venezia kon eveneens op lovende woorden rekenen. Het shirt wordt gekenmerkt door de kleuren lichtblauw, zwart en goud. De club doneert bovendien per verkocht shirt vijf euro aan het goede doel.

Don't worry about a thing… | AJAX THIRD KIT 2021/22

In a week of bad kit launches, Ajax is saving us all. https://t.co/SvHSaMmcKK — Grant Wahl (@GrantWahl) August 20, 2021

AS noemt het 'een van de slechtst bewaarde geheimen deze zomer' en doelt daarmee op de eerder gelekte foto's van het shirt. Het shirt lekte in december al uit via het Twitter-account @hendocfc, dat zich baseerde op informatie uit een catalogus en schreef dat het zeventig procent zeker was dat het derde tenue er zo uit zou komen te zien. "Het shirt, dat gemaakt is ter ere van Bob Marley, is een absolute schoonheid", laat GiveMeSport er geen twijfel over bestaan. "Wauw. Wauw. Wauw. Ajax en Adidas: maak een buiging. Dit is een knaller. Het beste tenue van het seizoen 2021/22? Wij denken van wel." Ook FootballJOE is lovend. "Ajax verwent ons echt met shirts, nietwaar?"

The rumours were true ! Ajax unveil new Bob Marley x 'Three Little Birds' inspired 2021/22 third shirt and it's ??????#Ajax #BobMarley ?????? pic.twitter.com/PEuUB8mlwp — AS English (@English_AS) August 20, 2021

Het shirt kon eerder al op veel sympathie rekenen bij dochter Cedella Marley, zo vertelde ze tegen Ajax. "Ik ben diep geroerd dat Ajax Three Little Birds heeft omarmd als eigen lied. Verhalen als deze raken me in mijn hart en laten zien hoe krachtig liedjes kunnen zijn. Voetbal was alles voor mijn vader. Om met zijn woorden te spreken: voetbal is vrijheid." De producten zijn vanaf vandaag te verkrijgen in de webshop en de officiële fanshops van de club.