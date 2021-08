UEFA weet Feyenoord opnieuw te vinden met stevige boete

Donderdag, 19 augustus 2021 om 12:25 • Yanick Vos • Laatste update: 12:39

Feyenoord wordt wederom beboet door de UEFA. De ‘UEFA Control, Ethics and Disciplinary body’ heeft de Rotterdammers een geldboete opgelegd van 20.000 euro, zo maakt de club donderdag bekend. De boete wordt uitgeschreven naar aanleiding van gebeurtenissen rondom de thuiswedstrijd tegen FC Luzern (3-0) in de derde voorronde van de Conference League van vorige week donderdag.

Feyenoord krijgt de boete vanwege het blokkeren van trappen door supporters in De Kuip. Het is de tweede keer dit seizoen dat de club een boete krijgt voor het blokkeren van de trappen in het stadion. Tijdens het duel met FC Drita (3-2) eind juli gebeurde hetzelfde, goed voor een boete van 16.000 euro.

De afgelopen jaren heeft Feyenoord vaker boetes gekregen van de UEFA. In april 2020 kreeg de club drie verschillende boetes voor verschillende ongeregeldheden in Europa League-duels met Rangers FC (trappen blokkeren en vuurwerk afsteken) en FC Porto (vernielingen in het stadion van Porto), waardoor ruim 30.000 euro betaald moest worden.

Eerder in het seizoen 2019/20 kreeg de club een boete van 36.000 euro vanwege het blokkeren van trappen en het afsteken van vuurwerk tijdens het duel met Young Boys. Feyenoord plaatste zich ten koste van FC Drita en FC Luzern voor de play-offs voor de groepsfase van het Europese toernooi. Donderdagavond wacht op eigen veld de eerste ontmoeting met IF Elfsborg.