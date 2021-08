Feyenoord stuurt tot nu toe mislukte aankoop van Arnesen weg

Woensdag, 18 augustus 2021 om 16:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:39

Feyenoord neemt tijdelijk afscheid van Christian Conteh, zo melden de Rotterdammers via de officiële kanalen. De 21-jarige vleugelspits kwam vorig jaar voor enkele tonnen over uit de 2.Bundesliga en keert daar nu weer terug. Conteh hoopt bij SV Sandhausen meer minuten te maken dan hij tot nu toe in Rotterdam deed.

Technisch directeur Frank Arnesen van Feyenoord werkte lang aan de komst van Conteh en slaagde er vorig jaar in om hem los te weken bij FC St. Pauli. De linkerspits wist Dick Advocaat echter niet te overtuigen en kwam tot twee korte invalbeurten in de Eredivisie. Ook Arne Slot stelt geen prijs op de aanwezigheid van Duitse Ghanees en verleent zijn toestemming aan een huurperiode.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Conteh is blij om naar Sandhausen te gaan. "Ik heb wedstrijdritme nodig", legt de vleugelaanvaller uit. "Toen deze kans zich voordeed, hoefde ik geen twee keer na te denken. Ik ben enorm gemotiveerd en ik weet dat ik het team kan helpen met mijn kwaliteiten." Conteh heeft bij Feyenoord een contract tot medio 2024.

Slot zei woensdag op de persconferentie behoudens Conteh geen uitgaande transfers meer te verwachten. Wel hoopt de trainer van Feyenoord nog op aankopen. "Of dat gaat lukken, dat is maar sterk de vraag", aldus de coach. "Ik denk dat wij met name aanvallend versterking nodig hebben. Wij zijn niet in de omstandigheid om een heel verlanglijstje te hebben, wat ik eigenlijk altijd tegen de scouts zeg: haal maar een goede speler. Dat is een vrij eenvoudige opdracht, hè. We zoeken nog een spits én een buitenspeler."