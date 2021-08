Bruma en Madueke helpen B-formatie van PSV aan perfecte start

Zaterdag, 14 augustus 2021 om 20:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:38

PSV is zaterdagavond uitstekend begonnen aan het seizoen in de Eredivisie. Roger Schmidt besloot met een complete B-opstelling aan te treden op bezoek bij Heracles Almelo en dat pakte allesbehalve verkeerd uit. PSV kwam nauwelijks in de problemen en won dankzij doelpunten van Bruma en Noni Madueke overtuigend: 0-2. Enige smet op de zege voor de Eindhovenaren was het uitvallen van Armando Obispo in de tweede helft.

PSV begon aan de seizoensouverture met zes andere spelers ten opzichte van de gewonnen wedstrijd in de voorronde van de Champions League tegen FC Midtjylland (0-1). Olivier Boscagli ontbrak omdat hij vader is geworden, terwijl Philipp Max lichte klachten had. Marco van Ginkel komt vanwege zijn blessurehistorie niet in actie op kunstgras, terwijl ook Joël Drommel, Mario Götze, Eran Zahavi en Cody Gakpo werden gespaard. Heracles moest het doen zonder eerste doelman en aanvoerder Janis Blaswich, terwijl ook verdediger Marco Rente en middenvelder Ismail Azzaoui vanwege spierblessures afwezig waren.

De openingsfase was voor Heracles, dat met een knal van Bilal Basaçikoglu een eerste doelpoging deed. Daarna kwam PSV beter in de wedstrijd en probeerde Davy Pröpper het vanaf de rand van het strafschopgebied, een poging die door Koen Bucker vrij gemakkelijk werd gepareerd. De doelman had daarna geen antwoord op een passeerbeweging van Madueke, die met zijn voorzet vanaf de achterlijn net niet Yorbe Vertessen wist te bereiken. Even later haalde Madueke weer dreigend de achterlijn in het strafschopgebied, maar wist Mats Knoester zijn pass op het laatste moment op te ruimen.

Aan de overzijde van het veld had Yvon Mvogo een slechte reactie op het schot van Rai Vloet, maar de doelman van PSV had geluk dat Sinan Bakis in de rebound buitenspel stond. In de omschakeling sloegen de Eindhovenaren zes minuten voor rust toe. Pröpper stuurde Bruma, die alle ruimte had, ineens richting Bucker. De aanvaller van PSV scoorde door de bal door de benen te spelen bij de keeper van Heracles: 0-1. Kort daarna zag Bruma een gevaarlijk schot van afstand op de paal krullen.

Ook in de tweede helft kwam PSV sterk voor de dag. Dat werd na ruim een uur spelen beloond met een treffer voor Madueke, die zich in het strafschopgebied knap vrij speelde en uit de draai laag binnen schoot: 0-2. Direct na rust was Götze ingevallen voor Mauro Júnior, en verderop in de tweede helft kwamen ook Gakpo en Zahavi binnen de lijnen. Ibrahim Sangaré, die wél in de basis was begonnen, had de 0-3 moeten binnenschuiven, maar stuitte op Bucker. Ook een schot van Zahavi werd in de slotfase uit de hoek getikt door de goalie.