PSV maakt vertrek van Denzel Dumfries naar Inter officieel bekend

Zaterdag, 14 augustus 2021 om 22:03 • Chris Meijer • Laatste update: 22:16

PSV heeft het vertrek van Denzel Dumfries nu ook officieel wereldkundig gemaakt via de officiële kanalen. De 25-jarige vleugelverdediger zette donderdag al voet op Italiaanse bodem om zijn transfer af te ronden. Dumfries doorliep vrijdag met succes de medische keuring en heeft aansluitend zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2025 bij de regerend kampioen van Italië.

Volgens transferexpert Fabrizio Romano houdt PSV een transfersom van 12,5 miljoen euro over aan de verkoop van Dumfries. Dat kan aan de hand van variabele bonussen, afhankelijk van de sportieve prestaties van de verdediger en/of de club, nog oplopen gedurende de contractduur. Dat zou neerkomen op nog eens 2,5 tot 3 miljoen euro. Het Eindhovens Dagblad sprak over 'eenvoudig haalbare bonussen'. Daarmee komt het totaal alsnog uit tussen de vijftien en twintig miljoen euro, zoals PSV vanaf het eerste moment heeft verlangd voor het afkopen van het nog twee jaar doorlopende contract van de captain van afgelopen seizoen.

De transfer van Dumfries liet deze zomer even op zich wachten. De vleugelverdediger was een van de uitblinkers bij Oranje op het EK, maar volgens het Eindhovens Dagblad viel de belangstelling uiteindelijk tegen. Naast Inter was ook Everton geïnteresseerd, maar die belangstelling was vooralsnog niet concreet. PSV kwam nu ook langzaam maar zeker voor een dilemma te staan. Dumfries genoot een langere vakantie na het EK en kreeg aanvankelijk samen met Donyell Malen de ruimte om een transfer te maken.

Dumfries keerde onlangs al terug op De Herdgang, maar trainde daar voorlopig voor zichzelf en maakte geen deel uit van de de de wedstrijdselectie voor de Champions League-duels met FC Midtjylland omdat hij de ‘huidige hiërarchie en groepsdynamiek niet wilde verstoren’. Het Eindhovens Dagblad schreef dat er een situatie ontstond waarin men er bij PSV over moest nadenken of Dumfries ingeschreven moest worden voor de laatste voorronde van de Champions League tegen Benfica. Uiteindelijk is de transfer toch daarvoor al in een stroomversnelling gekomen, waardoor hij zijn loopbaan nu bij Inter vervolgt.

Dumfries speelde drie jaar voor PSV, dat hem drie jaar geleden voor 5,5 miljoen euro overnam van sc Heerenveen. Dumfries, goed voor 124 officiële duels in het tenue van PSV, speelde eerder voor Sparta Rotterdam, dat hem op zijn achttiende pas weghaalde bij de amateurs van Barendrecht. Hij wordt de elfde Nederlander in dienst van de Italiaanse topclub, na onder anderen Faas Wilkes, Dennis Bergkamp, Wim Jonk, Aron Winter, Clarence Seedorf, Edgar Davids, Wesley Sneijder en Stefan de Vrij. Inter, de regerend landskampioen van Italië, start volgende week zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Genoa aan het nieuwe seizoen in de Serie A.