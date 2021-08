Morten Thorsby verandert van rugnummer vanwege klimaatproblemen

Vrijdag, 13 augustus 2021 om 09:11 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:08

Morten Thorsby heeft besloten om bij Sampdoria zijn rugnummer 18 in te ruilen voor rugnummer 2. Dat rugnummer is doorgaans toebedeeld aan rechtsbacks, maar de middenvelder van de club uit de Serie A wil met dat nummer meer bewustzijn kweken over de klimaatproblemen. De 2 symboliseert het doel van het klimaatakkoord in Parijs om de mondiale temperatuursverandering onder de twee graden Celsius te houden.

Thorsby staat bekend als een milieuactivist en is oprichter van de organisatie We Play Green, waarbij voetballers en clubs zich kunnen aansluiten. “Zingeving is iets waar ik mee heb geworsteld als tiener. Ik moest presteren in het voetbal en wilde beter zijn dan alle anderen, maar tegelijkertijd vroeg ik me af wat ik eigenlijk aan het doen was”, vertelt de middenvelder in podcast BroPod. “Er is een grote klimaatcrisis en ik speel voetbal. Dat rijmt niet met elkaar voor mij.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik twijfelde zelfs of ik door wilde gaan met voetballen”, vervolgt Thorsby. “In een gesprek met mijn ouders kwam ik tot de conclusie dat ik mijn leven wilde gebruiken om te vechten voor wat belangrijk is. Het beste wat ik kan doen is om zo goed mogelijk te worden in voetbal en te blijven praten over deze belangrijke zaken.” Daarom richtte hij We Play Green op. “Het gaat over bewustzijn. Dat mensen zich bewust zijn van elke keuze die ze maken.”

“Voor mij is het beste om voetbal te blijven spelen en te blijven praten over dit soort belangrijke onderwerpen.” Thorsby, 25 jaar, was achttien jaar toen hij Noorwegen verliet voor een vijfjarig contract bij sc Heerenveen. In de zomer van 2019 tekende hij transfervrij bij Sampdoria, de club waar hij voor zijn derde seizoen staat. In zijn eerste twee jaar kwam hij tot zestig officiële duels.