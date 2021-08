‘Sergio Agüero riskeert vertrek bij Barcelona door unieke blessureclausule’

Dinsdag, 10 augustus 2021 om 21:42 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:48

Sergio Agüero riskeert mogelijk een vroegtijdig vertrek uit Barcelona vanwege een clausule in het contract. In de Spaanse podcast Más Que Pelotas komt Adrián Sánchez, journalist van Cadena SER, met het nieuws dat Barcelona een ‘blessureclausule’ in het contract van de Argentijn heeft laten opnemen. Mocht Agüero een ‘te laag rendement’ halen door blessureleed, dan kan de club het contract zonder problemen laten ontbinden.

Alejandro Carrasco, presentator van de podcast, treedt namens Sánchez, die zelf niet aanwezig kon zijn, met het nieuws naar buiten wanneer de blessure van Agüero ter sprake komt. “Ik heb zojuist van Adrián gehoord dat Barcelona een clausule in het contract van Sergio heeft opgenomen. Die clausule is gelinkt aan het ‘rendement’ van Agüero bij Barcelona. Mocht hij niet aan een bepaald aantal wedstrijden komen vanwege blessureleed, dan heeft de club de mogelijkheid om het contract zonder juridische gevolgen te ontbinden”, zo luidt het bericht van Sánchez.

Maandag werd officieel bekend dat trainer Ronald Koeman het voorlopig moet stellen zonder de Argentijnse spits. De ernst van de kuitblessure van Agüero is nog erger dan aanvankelijk gedacht. Barcelona bevestigde via de officiële kanalen dat de spits circa tien weken aan de kant staat, nadat aanvankelijk een absentie van drie à vier weken werd verwacht in Spanje.

Het nieuws dat verkondigt wordt in de podcast zou gezien de grote blessurehistorie van de aanvaller geen verrassing zijn. Uit de gegevens van Transfermarkt blijkt dat Agüero sinds het seizoen 2012/13 maar liefst 26 (ziekte meegerekend) verschillende blessures onder de leden heeft gehad. Daardoor miste de goalgetter in totaal 115 wedstrijden. Het is overigens niet bekend hoeveel duels en binnen welk tijdsbestek Agüero moet spelen om aan de eisen van Barcelona te voldoen.

Verder doken er na het nieuws over de breuk tussen Barcelona en Lionel Messi berichten op dat Agüero onder zijn recent tot medio 2023 lopende contract uit wilde. Die berichten werden na het duel met Juventus door Koeman overigens ontkracht. “Het is een leugen dat Agüero Barcelona wil verlaten. Hij heeft bij Barcelona getekend en kijkt er naar uit om te gaan spelen. Helaas is hij geblesseerd geraakt, waardoor hij niet heeft kunnen spelen. We moeten wachten tot hij weer fit is, in dat opzicht heeft hij een stap achteruit gezet. Hij trainde mee en toonde dat hij met zijn kwaliteiten veel kan bijdragen aan ons team.”