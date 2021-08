Manchester City deelt nieuw contract met waarde van 76,7 miljoen uit

Dinsdag, 10 augustus 2021 om 11:43 • Chris Meijer • Laatste update: 12:14

John Stones heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij Manchester City, zo maakt de regerend kampioen van Engeland via de officiële kanalen bekend. Het oude contract van de 27-jarige centrumverdediger liep over een jaar af, maar na het ondertekenen van zijn nieuwe verbintenis is hij tot medio 2026 aan the Citizens verbonden. Stones gaat bij Manchester City volgens The Athletic een weeksalaris van 295.000 euro opstrijken.

Het betekent dat Stones op jaarbasis 15,3 miljoen euro gaat verdienen en zich met het ondertekenen van het nieuwe contract tot medio 2026 heeft verzekerd van een bedrag van 76,7 miljoen euro. De contractverlenging betekent een beloning voor een ware revival van Stones, want een jaar geleden leek het er nog op dat hij op weg was naar de uitgang bij Manchester City. Uiteindelijk vormde hij afgelopen seizoen een uitstekend centraal duo met de van Benfica overgekomen Ruben Días.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na het veroveren van de landstitel met Manchester City maakte Stones eerder deze zomer deel uit van de Engelse selectie die de EK-finale haalde en daarin na het nemen van strafschoppen onderuit ging tegen Italië. Stones miste tijdens het EK slechts elf minuten bij de Engelsen. Door zijn EK-deelname was de 49-voudig Engels international afgelopen weekeinde nog niet van de partij tijdens de wedstrijd om de Community Shield tegen Leicester City. Nathan Aké vormde een centraal duo met Días, maar ging in de slotfase in de fout en leidde daarmee de strafschop in waardoor the Foxes met 1-0 wonnen.

“Ik ben enorm blij met deze contractverlenging. Ik maak met veel liefde deel uit van dit team. Er zijn hier zo veel topspelers en ik weet zeker dat we kunnen doorgaan met het pakken van prijzen. Daar focus ik me op”, zo licht Stones toe op de website van Manchester City. “Werken met deze manager (Josep Guardiola, red.) voelt als een droom die uitkomt. Hij heeft me zo veel geleerd over voetbal en ik leer nog iedere dag nieuwe dingen. Het succes van de afgelopen jaren is geweldig geweest. Voor mij is dit de beste plek om mijn ambities te vervullen.”

Manchester City nam de door Barnsley opgeleide Stones in 2016 voor ruim 55 miljoen euro over van Everton. Sindsdien kwam de verdediger tot 168 optredens voor the Citizens, met wie hij drie keer de Premier League, een FA Cup en vier keer de EFL Cup won. Transferexpert Fabrizio Romano meldt dat Éderson de volgende is die zijn contract bij Manchester City moet verlengen. De Braziliaanse doelman ligt nog tot medio 2025 vast in het Etihad Stadium.