De Graafschap verliest meteen eerste test in Keuken Kampioen Divisie

Zaterdag, 7 augustus 2021 om 18:21 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:31

De Graafschap is teleurstellend aan het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie begonnen. Het team van trainer Reinier Robbemond ging zaterdag met 0-3 onderuit tegen het Roda JC Kerkrade van Jurgen Streppel. De Graafschap greep vorig seizoen zowel in de reguliere competitie als in de play-offs naast promotie en wil deze voetbaljaargang een nieuwe poging wagen. De nederlaag in het officiële debuut van Reinier Robbemond op de bank is dan ook een flinke tegenvaller voor de ambitieuze club uit Doetinchem.

De Graafschap viel in de voorbereiding op met een systeem met veel dynamiek en diepgang, maar tegen Roda kwam de ploeg van Robbemond niet veel aan opbouwen toe. Vlak voor de pauze was de thuisploeg toch dicht bij de 1-0. Een spectaculaire omhaal van Giovanni Korte raakte de paal. Roda begon op zijn beurt goed aan de wedstrijd, had meer gevaarlijke momenten, maar ontsnapte na de omhaal van Korte.

Jubitana zet Roda op 0-2 met zijn tweede goal van de middag ?? ?? ESPN#grarod pic.twitter.com/fRkpZwmpSm — ESPN NL (@ESPNnl) August 7, 2021

Het team van Streppel trok de wedstrijd in het eerste kwartier van de tweede helft naar zich toe, mede door toedoen van De Graafschap. Patrick Pflücke kreeg alle ruimte in de as van het veld en legde breed op Niek Vossebelt, waarna Denzel Jubitana afrondde: 0-1. De debutant werd nog geen tien minuten later geen strobreed in de weg gelegd toen het centrum van De Graafschap helemaal verkeerd stond en hij zo kon doorlopen richting het doel van Hidde Jurjus: 0-2.

De Graafschap had in het restant van de wedstrijd geen antwoord op de dubbele achterstand. Robbemond schakelde met de inbreng van Danzell Gravenberch, en Ted van de Pavert in de spits, duidelijk over op Plan B, maar ook dat sorteerde geen effect. Vlak voor tijd viel ook nog eens de 0-3: Pflücke schoot raak na een fraaie actie van Benjamin Bouchouari. Roda JC speelt komende vrijdag een thuiswedstrijd tegen Excelsior, terwijl De Graafschap dezelfde avond hoopt op een beter resultaat in het bezoek aan MVV.

Voor Roda komt de overwinning op een gewenst moment. Deze week werd technisch directeur Jeffrey van As ontslagen als gevolg van een interne machtsstrijd met Joop Janssen, de voorzitter van de raad van commissarissen. Ook het vertrek van algemeen directeur Martijn Wisman werd aangekondigd, al stopt hij pas in het najaar. Deze zomer stapten René Trost en Robert-Jan Lambrichts al uit de raad van commissarissen uit onvrede over het functioneren van Janssen. Supporters van Roda eisten in een open brief het vertrek van het bestuur.