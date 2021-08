Canada wint goud op Olympische Spelen na schrikbarende penaltyreeks

Vrijdag, 6 augustus 2021 om 16:59 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:02

De vrouwenploeg van Canada heeft het Olympisch goud voor het eerst in de geschiedenis in de wacht gesleept. In de finale tegen Zweden moesten strafschoppen vrijdagmiddag uitkomst bieden. De penaltyserie wordt op sociale media beschreven als een van de spannendste en slechtste ooit: Zweden moiste vier van de zes penalty's en Canada drie.

Zweden kwam in de 34ste minuut van de reguliere speeltijd op voorsprong, doordat Stina Blackstenius haar vijfde doelpunt van het toernooi binnentikte op aangeven van Kosovare Asllani. Halverwege de tweede helft bracht Jessie Fleming de stand in evenwicht uit een penalty, die was toegekend na een overtreding van Amanda Ilestedt op Christine Sinclair. De strafschop werd door Fleming in de linkerhoek binnengeschoten.

Het restant van de wedstrijd leverde geen winnaar op, waardoor er penalty's aan te pas moesten komen. Asllani miste namens Zweden de eerste penalty, terwijl Fleming raak schoot. Canada kende dus een goede start, maar vervolgens misten Ashley Lawrence, Vanessa Gilles en Adriana Leon achter elkaar, terwijl Nathalie Björn en Olivia Schough wel scoorden voor Zweden. Daarna misten echter ook drie Zweden hun penalty en zorgden Deanne Rose en Julia Grosso voor de beslissing.