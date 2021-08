Truus van Gaal onthult schokkende reden voor bezwaar tegen bondscoachschap

Donderdag, 5 augustus 2021 om 19:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:41

Truus van Gaal bevestigt deze week in Story dat ze geprobeerd heeft om haar man Louis van Gaal te weerhouden om terug te keren als bondscoach van Oranje. De 67-jarige vrouw werd gedurende de vorige periode van haar man bij Oranje ernstig bedreigd en is daar nu opnieuw bang voor.

De tweede periode van Louis van Gaal was met een derde plek op het WK 2014 succesvol, toch kreeg zijn vrouw bedreigingen. "Toen Louis bondscoach was, kreeg ik om de haverklap sms’jes van mensen die ik niet ken, met teksten als: ‘Wacht maar, we weten je te vinden’", aldus Truus van Gaal. "Zelfs berichten waarin mij de verschrikkelijke ziekte werd toegewenst waar Louis’ eerste vrouw aan overleden is”, doelt ze op (alvleesklier)kanker, waaraan Fernanda Obbes in 1994 op 39-jarige leeftijd overleed.

Truus van Gaal stelt dat bijna niemand het telefoonnummer van haar man heeft. "En heel veel mensen wel het mijne, omdat dit al twaalf jaar hetzelfde is", legt ze uit. Twee weken geleden bereikten Louis van Gaal en de KNVB al een akkoord over de derde termijn van de oefenmeester bij Oranje. De officiële bekendmaking liet vervolgens lang op zich wachten en vorige week mengde Noa Vahle, de dochter van Linda de Mol, zich in de discussie rond Van Gaal. Vahle onthulde in haar ochtendshow op 3FM dat ze Truus van Gaal was tegengekomen in de Algarve. "En Truus haar gezicht stond wel op onweer, kan ik je vertellen."

In De Oranjezomer reageerde Johan Derksen eerder begripvol op de bezwaren van Truus van Gaal. "Ja, zo’n Truus denkt ook: we zitten daar lekker in Portugal in het zonnetje, we kunnen even lekker golfen en nu gaat hij weer terug naar Nederland en krijgt hij de hele zeikpers weer over zich heen, met dit programma voorop", aldus Derksen. "Dat vinden die mensen niet prettig, want Truus heeft weleens tegen bekenden gezegd dat als wij in beeld zijn, Louis deurensmijtend door het huis loopt."