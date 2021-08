‘Pijnlijk foutje’ van Feyenoord: verhuurperiode te vroeg bekendgemaakt

Donderdag, 5 augustus 2021 om 17:23 • Chris Meijer

Feyenoord heeft donderdagmiddag een ‘pijnlijk foutje’ gemaakt met een bericht over Marouan Azarkan. De Rotterdammers meldden in een bericht op de officiële website dat de negentienjarige vleugelaanvaller op huurbasis de overstap naar Excelsior zou maken. Feyenoord Transfermarkt meldt echter dat dit bericht te vroeg geplaatst is en dat er voorlopig ‘niks officieel’ is.

In het bericht op de website van Feyenoord valt te lezen dat Azarkan tot het einde van het seizoen voor Excelsior zal spelen. “Marouan is een talentvolle speler die het nodig heeft om veel minuten te maken”, zo wordt technisch directeur Frank Arnesen geciteerd. “Bij Feyenoord zijn de kansen dit jaar voor hem beperkt, dus is het goed dat hij bij Excelsior aan de slag kan. We hebben goede ervaringen met jeugdspelers die daar verhuurd zijn en sterker zijn teruggekeerd, dus we hebben er alle vertrouwen in dat dit voor Marouan ook het geval zal zijn.”

Feyenoord blijkt het bericht echter te vroeg en per abuis te hebben geplaatst, zo blijkt ook uit het feit dat het niet via social media gedeeld wordt en niet op de homepage van de website te vinden is. “Pijnlijk foutje op de website van Feyenoord, waar de berichtgeving over Marouan Azarkan naar Excelsior te vroeg geplaatst is”, schrijft Feyenoord Transfermarkt, dat aanvankelijk het bericht op de website van Feyenoord deelde via Twitter. “Rectificatie namens FTM: Excelsior heeft interesse, het is bijna rond - maar er zijn meerdere opties. Keuze moet nog gemaakt worden; niets officieel.”

Azarkan maakt sinds 2012 deel uit van de jeugdopleiding van Feyenoord. In september 2019 maakte de vleugelaanvaller zijn debuut in de hoofdmacht, door tegen ADO Den Haag als invaller binnen de lijnen te komen. Een jaar later speelde hij zijn tweede officiële wedstrijd voor Feyenoord, maar verder kwam hij voorlopig nog niet. Het afgelopen halfjaar bracht hij op huurbasis door bij NAC Breda, voor wie hij elf officiële wedstrijden speelde. Azarkan komt voorlopig niet in de plannen van Arne Slot voor, want hij behoorde in de Conference League-wedstrijden niet tot de selectie.