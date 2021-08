Ultieme droom van Thomas Verheydt komt uit met keuze voor nieuwe club

Donderdag, 5 augustus 2021 om 16:56 • Chris Meijer

Thomas Verheydt vervolgt zijn carrière bij ADO Den Haag, zo maakt de club uit de Hofstad via de officiële kanalen bekend. De 29-jarige spits zet zijn handtekening onder een contract tot medio 2024 en komt transfervrij over van Almere City, waar zijn contract eerder deze zomer afliep. Verheydt keert zodoende terug bij zijn grote liefde, waar hij tussen 2004 en 2012 al in de jeugdopleiding speelde.

De naam van Verheydt werd al langer in verband gebracht met een terugkeer bij ADO, maar een akkoord liet op zich wachten. Omroep West meldde dat het door de situatie bij ADO ‘complexer’ is om spelers binnen te halen, waardoor het even duurde voor de laatste plooien konden worden gladgestreken. Verheydt heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij dolgraag wilde terugkeren bij ADO.

“Ja, het zou een droom zijn om ooit nog voor ADO Den Haag te spelen. Dat zou hartstikke mooi zijn. Maar je weet nooit hoe het loopt”, zei Verheydt in 2017 bijvoorbeeld in een interview met Voetbalzone. De spits speelde voor Wilhelmus en Feyenoord, voordat hij in 2004 in de jeugdopleiding van ADO terechtkwam. Daar speelde hij acht jaar, alvorens hij uit het profvoetbal leek te verdwijnen. Via Jodan Boys, IJsselmeervogels en Scheveningen keerde hij in 2015 toch terug in het profvoetbal bij MVV Maastricht.

Na MVV droeg Verheydt het shirt van Crawley Town en Go Ahead Eagles, alvorens hij in de zomer van 2019 bij Almere City terechtkwam. In dienst van de club uit Flevoland was hij in de voorbije twee jaar goed voor 30 doelpunten en 9 assists in 54 officiële wedstrijden. Toen zijn vertrek bij Almere City werd aangekondigd, flirtte Verheydt nog met een nieuwe buitenlands avontuur. Hij heeft er nu echter toch voor gekozen om bij ADO aan de slag te gaan.