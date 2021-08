Cristiano Ronaldo toont eindelijk zeldzaamheid: slechts tien op de wereld

Donderdag, 5 augustus 2021 om 09:43 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:52

Voetballen is een van de grootste passies, of misschien zelfs wel de grootste passie, van Cristiano Ronaldo, maar hij is ook een verwoede verzamelaar van exclusieve auto’s. De aanvaller van Juventus en het nationale elftal van Portugal zou meer dan twintig luxueuze voertuigen beschikken, gestald in Portugal, Spanje en Italië. Na een half jaar toont Ronaldo eindelijk zijn laatste aankoop, al was het wel een cadeau voor zijn verjaardag.

Ronaldo vierde zijn 36e verjaardag op 5 februari van dit jaar met vrienden en Georgina Rodriguez. Zijn Spaanse vriendin had een grote verrassing vlak voordat het gezelschap een restaurant betrad: een Mercedes Clase G Brabus Widestar 800, met een cataloguswaarde in Italië van minimaal 380.000 euro exclusief belastingen. BRABUS is zeer bekend met het tunen van de Mercedes-Benz G-Klasse en bouwde slechts tien exemplaren, waaronder een nu eigendom van Ronaldo is.

Het artikel gaat verder onder de video Cristiano Ronaldo - 100 Juventus goals Meer videos

Tot deze week was Ronaldo niet in het openbaar met het cadeau van Georgina verschenen, maar deze week publiceerde hij op sociale media een foto die inmiddels bijna 14,5 miljoen likes heeft vergaard. De Mercedes Clase G Brabus Widestar 800 heeft een getunede aandrijflijn met een vermogen van 800 pk en een koppel van liefst 1000 Nm. Dankzij het extra vermogen kan de auto in 4,1 seconden de 100 km/h bereiken en ligt de topsnelheid op 240 km/h

De nieuwe wielkasten zorgen dat de breedte van de G-klasse met tien centimeter toeneemt. De 23-inch velgen maken de brede uitstraling compleet. Verder vallen de motorkap met luchthappers, de extra lichten op het dak, diverse grilles en de roestvrijstalen dubbele uitlaten op, net als het gewatteerd leer in het interieur en al helemaal de snelheidsmeter voor de achterpassagiers.

In mei van dit jaar werd Ronaldo met een vertrek bij Juventus in verband gebracht omdat enkele van zijn bolides in Turijn in een grote vrachtwagen werden geladen. De bolides werden vervoerd door RodoCargo, een Portugees transportbedrijf. Desalniettemin is de Portugees zijn vierde seizoen bij Juventus ingegaan en lijkt hij onder meer zijn Ferrari Monza SP2 (1,6 miljoen euro) en Bugatti Centodieci (9,4 miljoen euro) alleen van locatie te hebben veranderd.