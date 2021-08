Waarschuwing uit Luzern: ‘Sorry Marcos Senesi, dat gaat niet gebeuren’

Woensdag, 4 augustus 2021 om 09:16 • Daniel Cabot Kerkdijk

De dubbele confrontatie tussen Feyenoord en FC Luzern in de Conference League is een bijzondere voor Jordy Wehrmann. Met zijn Zwitserse werkgever staat de 22-jarige middenvelder tegenover de jongens met wie hij zo lang voetbalde. FC Luzern huurde Wehrmann in de winterse transferperiode en besloot daarna om definitief zaken te doen. De middenvelder kijkt uit naar het eerste duel van donderdag in de Swissporarena en volgende week donderdag in 'zijn' Kuip.

“Met Tyrell Malacia heb ik vanaf mijn negende jaar alle elftallen doorlopen”, vertelt Wehrmann woensdag in De Telegraaf. “Dylan Vente is een vriend, maar ook met jongens als Luis Sinisterra heb ik een band. Ik had hem van de week nog in de app. Hoe? Met hem is het Engels, Nederlands en Spaans door elkaar. Maar het is altijd leuk.”

Wehrmann lag sowieso goed in de spelersgroep van Feyenoord. Marcos Senesi heeft zijn ex-ploeggenoot inmiddels verteld dat hij ‘zich moet inhouden’ in de twee wedstrijden. “Sorry, Marcos, dat gaat niet gebeuren. Ik gun de jongens veel, maar donderdag niet.” De fysiek sterke middenvelder gaat alles geven, maar blijft voor Feyenoord. “Al mijn vrienden zijn echte Feyenoorders. Die gunnen mij succes, maar willen toch dat hun club doorgaat. Alleen mijn eigen familie en vriendin zijn in deze ronde honderd procent voor mij. Het gaat om mijn carrière en om mijn toekomst.’’

Wehrmann doorliep vanaf zijn zevende nagenoeg alle jeugdteams van Feyenoord Academy. Vijftien jaar na zijn eerste stappen op Varkenoord maakte hij op 27 oktober 2020 zijn debuut in de hoofdmacht in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Hij droeg daarna nog in acht officiële wedstrijden het shirt van Feyenoord. Tijdens zijn verhuurperiode speelde hij in een half jaar 23 wedstrijden voor FC Luzern, waarvan negentien in de competitie en vier in het Zwitserse bekertoernooi.

Hoogtepunt was de gewonnen bekerfinale tegen St. Gallen op 24 mei, waarin Wehrmann de 2-0 maakte en zodoende een belangrijk aandeel had in de bekerwinst. De middenvelder is nu pas sinds anderhalve week topfit omdat hij vocht in zijn knie had. “Zondag zat ik al op de bank en ik denk donderdag zeker minuten te gaan maken.’’ FC Luzern is niet goed aan het nieuwe seizoen begonnen. De seizoensouverture van het team van Fabio Celestini tegen Young Boys ging met 3-4 verloren en in de tweede competitiewedstrijd tegen St. Gallen werd met 2-2 gelijkgespeeld.