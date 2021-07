FC Utrecht wint over 135 minuten met grote cijfers van Bayer Leverkusen

Woensdag, 28 juli 2021 om 18:43 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:22

FC Utrecht heeft woensdag een knap resultaat geboekt in een oefenwedstrijd tegen Bayer Leverkusen. In het Ulrich Haberland Stadion, vlak naast de BayArena, won de ploeg van trainer René Hake met 1-5 in een wedstrijd die driemaal 45 minuten kende. In de 'derde helft' stonden met name reservespelers op het veld. Mitchel Bakker maakte het enige doelpunt voor Leverkusen en daarmee zijn eerste in Duitse dienst. Utrecht blijft dankzij het goede resultaat ongeslagen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

De oefenwedstrijd werd voorafgegaan door een minuut stilte. Dat had te maken met een grote brand die dinsdag woedde op een chemische industrieterrein in Leverkusen, waarbij minstens 2 doden en 31 gewonden te betreuren waren. Bovendien speelde Leverkusen met rouwbanden om. Utrecht begon met een sterke opstelling, terwijl Leverkusen met spelers als Jonathan Tah, Kerem Demirbay, Lucas Alario, Julian Baumgartlinger, Moussa Diaby, Florian Wirtz en Karim Bellarabi ook zeker geen B-ploeg opstelde. De Nederlanders Bakker en Jeremie Frimpong hadden een basisplaats; Daley Sinkgraven viel laat in de wedstrijd in.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bakker opende de score vijf minuten na de pauze. De verdediger kon eenvoudig binnentikken na een goede voorzet van Bellarabi. Een paar minuten later mikte Gyrano Kerk echter met succes in de korte hoek op aangeven van Hidde ter Avest. Een splijtende pass van Tommy St. Jago stelde Kerk vervolgens in staat om de bal op prachtige wijze binnen te wippen. Na 90 minuten werd de wedstrijd met 45 minuten verlengd en kwamen de reserves van beide ploegen tegen elkaar in actie. Bij beide clubs waren de reserves ongeveer een kwartier voor het einde van de tweede helft ingevallen.

Utrecht wist de marge in het laatste gedeelte van de wedstrijd flink uit te breiden. Remco Balk zorgde voor de 1-3, waarna twee rake strafschoppen van Adrían Dalmau resulteerden in een 1-5 eindstand. Utrecht boekte zodoende een nieuwe oefenzege, na eerdere overwinningen op KV Mechelen, AA Gent, Club Brugge, Germinal Beerschot en Niki Volos en remises tegen Royal Antwerp, Anderlecht en Zulte Waregem.