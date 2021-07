Makkelie reageert op ‘laffe daad’: ‘Hoop dat deze onbenul zichzelf tegenkomt’

Woensdag, 28 juli 2021 om 16:13 • Laatste update: 17:46

Danny Makkelie heeft zijn steun betuigd aan de veertienjarige Frédérique. De Amstelveense werd maandag zwaar mishandeld in haar woonplaats toen haar werd gevraagd of ze een jongen of een meisje was. Toen ze daar niet over uit wilde wijden, moest ze dat bekopen met een paar rake klappen in het gezicht. De politie neemt de zaak ondertussen hoog op. Ook in de voetbalwereld is geschokt gereageerd op de mishandeling.

Makkelie reageert via LinkedIn op het bericht van Paul Brink, de vader van Frédérique. Brink bracht het verhaal maandag naar buiten via het socialmediaplatform, waarna een stormvloed aan steunbetuigingen binnenstroomde. "Hoi Frédérique, je bent ontzettend mooi zoals je bent en om wie je wilt zijn", begint Makkelie zijn persoonlijke boodschap. "Het is niet aan anderen om daar een oordeel over te vellen. Iedereen mag gelukkig zijn op zijn of haar manier. Ik kan mij erg kwaad maken om wat jou is overkomen en hoop uit de grond van mijn hart dat deze onbenul (zacht uitgedrukt) zichzelf zal tegenkomen."

De politie in Amsterdam heeft dinsdag een veertienjarige jongen opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling. Voorafgaand aan de mishandeling zou er een confrontatie tussen Frédérique en de verdachten zijn geweest in winkelcentrum Westwijk. De groep stelde herhaaldelijk de vraag of ze een jongen of een meisje was. Toen ze weigerde te antwoorden, zou een jongen haar meerdere keren in het gezicht hebben geslagen. Makkelie, die naast zijn werk als topscheidsrechter bij de politie werkt, doet een beroep op zijn collega's. "Ik hoop dat mijn collega’s hem weten op te sporen zodat hij voor zijn laffe daad en strafbare gedragingen bestraft kan worden! Veel sterkte en beterschap gewenst en blijf wie je bent, namelijk een mooi mens."

Ook Barbara Barend, die zich inzet voor de acceptatie van de lhbti-gemeenschap, walgt via Twitter van de gebeurtenissen in Amstelveen. "Ik kan alleen maar janken als ik dit lees en zie. Lieve Frederique, je bent prachtig van buiten en van binnen. En lieve vader Paul, je bent een geweldige en terecht trotse vader. wat een voorbeelden zijn jullie. ‘IK BEN WIE IK BEN EN JIJ MAG ZIJN WIE JE WIL ZIJN!’" Barend speelde vroeger in het Nederlands elftal voor speelsters onder de vijftien jaar, alvorens een knieblessure een einde maakte aan haar carrière. Tegenwoordig is ze oprichter en eigenaar van Helden Magazine. De sportjournaliste sprak zich al vaker openlijk uit over het geweld tegen lhbti'ers.