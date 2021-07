Premier League komt met drastische aanbeveling: maximaal 10 kopballen

Woensdag, 28 juli 2021 om 13:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:34

Spelers in de Premier League wordt vanaf komend seizoen geadviseerd om maximaal tien kopballen te produceren per trainingsweek, zo heeft de Engelse voetbalcompetitie woensdag bekendgemaakt. De nieuwe richtlijn is een gevolg van maandenlang onderzoek naar het effect van kopballen op de mentale en fysieke gesteldheid van spelers. De richtlijnen zijn onder meer van toepassing op clubs in de Premier League, EFL, Barclays Women's Super League, spelers van de Engelse nationale ploeg en alle teams die op amateurbasis uitkomen in Engeland.

De nieuwe richtlijnen zijn ontwikkeld op basis van meerdere onderzoeken die de afgelopen maanden zijn uitgevoerd in opdracht van verschillende partijen, zo schrijft de Premier League op zijn website. "Het wordt aanbevolen om in een trainingsweek maximaal tien kopballen met een hogere kracht uit te voeren", valt er te lezen. "Dit zijn meestal kopballen na een lange pass (meer dan 35 meter) of uit voorzetten, corners en vrije trappen. Deze aanbeveling wordt gedaan om het welzijn van spelers te beschermen en zal regelmatig worden herzien naarmate er verder onderzoek wordt gedaan om meer te te weten te komen over de impact van kopballen binnen het voetbal."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Premier League beveelt clubs aan om spelersprofielen te ontwikkelen die rekening houden met geslacht, leeftijd, positie, het aantal kopballen per wedstrijd en de aard van de kopballen. "Daarnaast moedigen we mensen binnen de technische staf aan om na elke wedstrijd met spelers samen te werken om ervoor te zorgen dat ze voldoende tijd hebben om te herstellen van een kopbal. De Premier League zal, in samenwerking met partners, het clubpersoneel verder begeleiden over manieren waarop ze de training kunnen aanpassen. Het doel van deze richtlijn is om de algehele blootstelling aan koppen te verminderen zonder de ontwikkeling van de techniek en de rol die koppen heeft binnen het voetbal in gevaar te brengen."

Directeur van de Engelse voetbalbond Mark Bullingham is verheugd met de nieuwste richtlijnen. "We hebben al de meest uitgebreide richtlijnen ter wereld voor jeugdspelers en nu introduceren we ook de meest uitgebreide richtlijnen voor senioren", vertelt hij. "Dit geldt voor iedereen. Alle spelers, op elk niveau. Het is belangrijk om te weten dat medisch bewijs heeft aangetoond dat voetbal en andere sporten een positief effect hebben op zowel de mentale als fysieke gezondheid van mensen. Deze maatregelen zijn echter genomen op basis van verschillende studies. Verder medisch onderzoek moet uitwijzen wat de exacte risico's zijn. In de tussentijd vermindert dit een potentiële risicofactor."