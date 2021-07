‘Enthousiaste Koeman feliciteert Laporta met verrassende aanwinst’

Dinsdag, 27 juli 2021 om 14:51 • Chris Meijer

Yusuf Demir maakt tot dusver een uitstekende indruk bij Barcelona. De achttienjarige aanvallende middenvelder wordt dit seizoen door Barcelona met een optie tot koop gehuurd van Rapid Wien. RAC1 meldt dat Demir in de voorbereiding zoveel indruk heeft gemaakt dat Ronald Koeman president Joan Laporta persoonlijk heeft gefeliciteerd met het binnenhalen van de enkelvoudig Oostenrijks international.

Demir staat al langer te boek als een van de grootste talenten van Europa. Onder meer RB Leipzig, Red Bull Salzburg, Internazionale en Borussia Dortmund hadden hem in het vizier, maar de aanvallende middenvelder wilde per se de overstap naar Barcelona maken. Dat Barça de enige optie was voor Demir, was niet bepaald gunstig voor Rapid Wien. De club die Demir op tienjarige leeftijd wegkaapte bij stadgenoot First Vienna kampte deze zomer als gevolg van de coronapandemie met financiële moeilijkheden en moest de groeibriljant daarom wel laten gaan om geld in het laatje te brengen.

De andere geïnteresseerde clubs hadden vermoedelijk meer kunnen betalen dan het financieel armlastige Barcelona, maar de keuze van Demir stond vast: hij wilde in Barcelona met zijn idool Lionel Messi samenspelen. Zodoende huren de Catalanen hem dit seizoen voor 500.000 euro van Rapid Wien, waarna hij over een jaar voor tien miljoen euro definitief kan worden overgenomen. Het was aanvankelijk de bedoeling dat Demir dit seizoen zijn wedstrijden in Barcelona B zou gaan spelen, maar de kans lijkt groot dat de jonge Oostenrijker toch al eerder dan gepland naar de hoofdmacht wordt gepromoveerd.

RAC1 en Mundo Deportivo melden namelijk dat Koeman verrast is door Demir, die in de eerste twee oefenwedstrijden tegen Nástic (4-0 zege) en Girona (3-1 zege) een basisplaats had. Het is nog altijd de bedoeling dat hij bij Barcelona B start, maar er wordt verzekerd dat Koeman Demir vroeg of laat een kans in de hoofdmacht zal geven als hij zich zo blijft ontwikkelen. Koeman neemt de imponerende aanwinst in ieder geval mee naar het trainingskamp in Duitsland en Oostenrijk, waar de komende tijd oefenwedstrijden tegen VfB Stuttgart en Red Bull Salzburg worden afgewerkt.