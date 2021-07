PSV ontvangt miljoenenbod; Pablo Rosario heeft al persoonlijk akkoord

Zondag, 25 juli 2021 om 22:34 • Laatste update: 22:55

Pablo Rosario staat toch spoedig voor een vertrek bij PSV. Het Eindhovens Dagblad meldt zondagavond dat OGC Nice een bod van vier miljoen euro heeft uitgebracht op de 24-jarige middenvelder, die zelf al een persoonlijk akkoord bereikt heeft met de Franse club. Technisch manager John de Jong zet echter in op een hogere transfersom en wil een ‘marktconform bedrag’ overhouden aan het vertrek van Rosario.

Er ontstond afgelopen week nadrukkelijk speculatie rond Rosario toen hij werd gespot op het vliegveld van Nice. De Telegraaf meldde zondag dat de middenvelder naar Zuid-Frankrijk was afgereisd voor een onderhoud van zaakwaarnemer Mino Raiola in diens woonplaats Monaco, dat dicht bij Nice ligt. Er werd aanvankelijk door verschillende media gemeld dat OGC Nice geen concreet bod had neergelegd in Eindhoven, maar daar is nu dus verandering in gekomen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het Eindhovens Dagblad meldt dat OGC Nice zich met vier miljoen euro in Eindhoven gemeld heeft. De Jong hoopt echter een hoger bedrag aan het vertrek van Rosario over te houden. Volgens de krant worden de komende uren mogelijk cruciaal. Als OGC Nice niet aan de eisen van PSV kan of wil voldoen, reist Rosario maandag met PSV mee naar Istanbul voor de return van de tweede voorronde van de Champions League tegen Galatasaray. De enkelvoudig Oranje-international stond zondag nog 'gewoon' op het trainingsveld bij PSV en heeft nog een contract tot medio 2023.

Mocht de overgang beklonken worden, dan komt Rosario terecht bij een hyperambitieuze club. OGC Nice werd twee jaar geleden overgenomen door de miljardair Jim Ratcliffe en timmert sindsdien aan de weg. De club nam Christophe Galtier over van Lille OSC, de club die de trainer afgelopen seizoen naar het landskampioenschap leidde. OGC Nice maakte deze zomer vijftien miljoen euro over aan AZ voor Calvin Stengs, terwijl Jean-Clair Todibo voor acht miljoen euro overkwam van Barcelona. Justin Kluivert voegde zich op huurbasis bij OGC Nice en kan middels een optie tot koop voor tien miljoen euro worden overgenomen van AS Roma.

Mocht Rosario verkocht worden, gaat PSV volgens De Telegraaf de transfermarkt op om een vervanger binnen te halen. PSV wil het middenveld net zo sterk bezet houden als nu het geval is. Voor de defensieve posities op zijn middenveld heeft trainer Roger Schmidt verder de beschikking over onder meer Érick Gutiérrez, Ryan Thomas, Marco van Ginkel, Davy Pröpper en Ibrahim Sangaré.