Bailly steekt op Instagram de draak met ‘worstelaar’ Lukaku

Zondag, 25 juli 2021 om 16:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:33

Eric Bailly plaatste dit weekend een verhaal op Instagram waarmee hij de draak stak met Romelu Lukaku. Op de beelden is te zien dat de vleugelverdediger van Manchester United naar een wedstrijd professional wrestling zit te kijken op televisie. Wanneer een grote zwarte worstelaar in beeld komt, trekt Bailly de vergelijking met Lukaku. 'Lukaku' smijt zijn tegenstander op de grond, waarna Bailly Ibra is die roept. De twee kennen elkaar van hun tijd bij United. Bailly speelt sinds 2016 voor de Engelse topclub. Lukaku arriveerde een jaar later en liet Manchester in 2019 achter zich voor een avontuur bij Internazionale.

Eric Bailly sur Instagram ?? pic.twitter.com/2mqnBszRsW — Vines Foot (@VinesFoot) July 25, 2021

Bailly lijkt te refereren aan de vete tussen Lukaku en Ibrahimovic. Beide aanvallers liggen sinds hun aanvaring in januari bij de wedstrijd tussen Internazionale en AC Milan in de clinch met elkaar. De vete begon in februari vorig jaar, toen Lukaku met Inter met 4-2 te sterk was in de stadsderby en de Belgische spits trefzeker was. Ruim een half jaar later waren de rollen omgedraaid en zorgde Ibrahimovic met twee treffers voor een zege van Milan op de stadsgenoot en aartsrivaal. Sindsdien is het bekvechten begonnen via sociale media.