Berghuis wordt op graffiti in Rotterdam afgebeeld als jood in Holocaust

Zaterdag, 24 juli 2021 om 19:11 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:30

Steven Berghuis wordt opnieuw geconfronteerd met de gevoeligheid van zijn overgang naar Ajax. De 29-jarige aanvaller, die zaterdag zijn officieuze debuut maakte tegen Bayern München (2-2), wordt in Rotterdam op een muurschildering van graffiti afgebeeld als een jood gedurende de Tweede Wereldoorlog. "Joden lopen altijd weg", staat levensgroot bij een portret van Berghuis, waarop hij een extra grote neus heeft gekregen. Verder is er een Jodenster te zien op zijn gevangenisuniform en draagt hij een keppeltje.

De muurschildering is te vinden aan de Schuttersweg in Rotterdam Crooswijk en zorgt voor woede bij het CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israël. "Zo af en toe zie je in het voetbal smakeloze acties en deze is heel ver buiten het toelaatbare", stelt Hanne Luden van het CIDI tegenover Hart van Nederland. "Hebben we het nu wel over sport, vraag je jezelf dan af."

Ik zag deze graffiti van Berghuis vanmorgen in Rotterdam. Het ligt kennelijk heel gevoelig… #bayaja pic.twitter.com/jl70AazosT — J??HN ?? (@John_Rdam) July 24, 2021

Ook Feyenoord neemt in felle bewoordingen afstand van de graffititekening. "We kunnen niet genoeg benadrukken dat we dit walgelijk vinden", aldus de Rotterdammers. We hebben vorige week al afstand genomen van dit soort uitingen. Wat deze mensen willen is aandacht vragen op een wanstaltige manier." Supportersvereniging FSV De Feijenoorder laat weten de muurtekening 'onsmakelijk' te vinden.

Feyenoord nam al eerder afstand van de bedreigende en kwetsende uitingen aan het adres van Steven Berghuis. Sinds zondag gaat op sociale media een verwerpelijk spandoek rond waarop Berghuis op een lijst wordt geplaatst met de veroordeelde crimineel Martin van de Pol en misdaadverslaggever Peter R. de Vries, allebei aanhangers van Ajax die dit jaar zijn vermoord.