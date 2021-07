Bayern München draagt uniek nieuw thuisshirt in wedstrijd tegen Ajax

Zaterdag, 24 juli 2021 om 11:35 • Dominic Mostert • Laatste update: 11:45

Bayern München heeft het thuisshirt voor volgend seizoen gepresenteerd. De kampioen van Duitsland draagt het nieuwe tenue zaterdagmiddag vanaf 16.30 uur voor het eerst in de oefenwedstrijd tegen Ajax. Dankzij de behaalde landstitel van vorig seizoen mag Bayern voor het eerst met vijf sterren boven het clublogo spelen.

In Duitsland wordt qua sterren een andere regelgeving gehanteerd dan in Nederland. Waar Nederlandse clubs voor iedere tien landstitels een ster mogen toevoegen aan het shirt, is in Duitsland bepaald dat een ster mag worden toegevoegd bij het bereiken van bepaalde mijlpalen: na drie, vijf en tien landstitels volgt een ster, waarna iedere tien daaropvolgende landstitels resulteren in een extra ster.

Formeel is Bayern in totaal 31 keer landskampioen geweest, maar de eerste landstitel uit 1932 wordt buiten beschouwing gelaten. De Deutsche Fussball Liga bepaalde immers dat alleen kampioenschappen vanaf 1963, toen het competitiesysteem werd ingevoerd, meetellen. Daarvoor werd de landskampioen bepaald door een knock-outsysteem met ploegen uit verschillende regionale competities.

"Ons nieuwe thuisshirt is erg bijzonder voor de club. De vijfde ster is een eerbetoon aan alle grote prestaties van de afgelopen decennia en is tegelijkertijd een enorme stimulans voor iedereen om altijd alles te blijven geven voor al onze fans", zegt algemeen directeur Oliver Kahn op de website van Bayern.