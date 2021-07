Gerrard: ‘Erg geschrokken dat mijn naam aan die club werd gekoppeld’

Vrijdag, 23 juli 2021 om 15:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:26

Steven Gerrard begrijpt niet waarom zijn naam in verband is gebracht met de trainersfunctie bij Everton. De oud-middenvelder werd door verschillende Britse media naar voren geschoven als ideale opvolger van de naar Real Madrid vertrokken Carlo Ancelotti, maar zegt daar zelf nooit bij stil te hebben gestaan. Uiteindelijk koos Marcel Brands voor iemand anders met een verleden bij Liverpool: Rafael Benítez.

Na het ietwat verrassende vertrek van Ancelotti naar Real werd een groot aantal coaches in verband gebracht met de trainersfunctie op Goodison Park. Onder hen ook Gerrard, icoon van Liverpool en succesvol trainer bij Rangers de afgelopen jaren. Gerrard wist zich dit voorjaar glansrijk tot kampioen te kronen van Schotland met zijn ploeg. Daarmee maakte hij een einde aan een reeks van negen landstitels op rij voor Celtic. Tegenover ESPN zegt Gerrard 'geschokt' te zijn door de berichten die hem in verband brachten met de trainersklus bij Everton. Voor de 114-voudig Engels international is Everton nooit een optie geweest.

"Ik was erg geschrokken en verrast dat mijn naam aan Everton werd gekoppeld", vertelt Gerrard. "Ik weet niet waar het vandaan kwam, of het alleen een gerucht was of dat er een kern van waarheid in zat. Ik weet het niet. Everton is wat mij betreft nooit een optie." Het aanstellen van Benítez kon veel Everton-fans echter ook niet bekoren. De voormalig manager van Liverpool boekte grote successen met the Reds en legde in 2005 onder meer beslag op de Champions League, waarbij Gerrard en belangrijke rol innam in de legendarische finale tegen AC Milan met de aansluitingstreffer.

Gerrard zegt de keuze voor Benítez wel te begrijpen. "Benítez is niet in de stad geboren", verklaart Gerrard de keuze van Everton. "Hij is niet door en door rood en hij heeft niet twintig jaar lang tegen Everton gespeeld en tegen hen gestreden. Dat is een hele andere situatie dan mijn situatie. Rafa zal zijn eigen professionele beslissingen nemen, dus het is geen verrassing dat hij terugkeert in de Premier League bij een grote club. Hij krijgt bij Everton de kans om te strijden tegen Engelse topclubs, dus ik was helemaal niet geschrokken en verrast eerlijk gezegd."