PSV wint daags na klinkende zege op Galatasaray ook van stadgenoot

Donderdag, 22 juli 2021 om 14:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:40

PSV heeft daags na de klinkende overwinning in de Champions League op Galatasaray (5-1) een besloten oefenduel afgewerkt. Op trainingscomplex De Herdgang was stadgenoot FC Eindhoven donderdagmorgen de tegenstander. Trainer Roger Schmidt gaf de spelers die woensdagavond in de basis stonden rust en trad aan met een reserveploeg, die uiteindelijk met 2-0 te sterk bleek.

Aan de kant van PSV kwamen onder meer Davy Pröpper en Ryan Thomas in actie. Het tweetal speelde een helft mee, nadat ze tegen Galatasaray genoegen moesten nemen met een invalbeurt. De doelpunten werden gemaakt door Bruma en Cody Gakpo. Laatstgenoemde had tegen de Turkse topclub eveneens geen basisplek, daar hij later aansloot bij de selectie in verband met het Europees kampioenschap. Verder was er een invalbeurt voor Michal Sadílek en kreeg onder meer Jeremy Antonisse speelminuten. Yvon Mvogo ontbrak nog.

Het Eindhovens Dagblad schrijft dat een transfer van Bruma naar Besiktas niet van de grond is gekomen. De aanvaller leek op weg naar Turkije, maar beide partijen kunnen niet voldoen aan het wensenlijstje van de zaakwaarnemer van Bruma. De vleugelaanvaller ontbrak vorige week woensdag in de wedstrijdselectie voor het oefenduel met PAOK Saloniki (1-0) en volgens Voetbal International was dat vanwege zijn naderende transfer. Of het nog zo ver gaat komen, moet de komende dagen blijken.

Opstelling PSV: Müller; Teze, Viergever, Obispo, Oppegard; Pröpper, Rosario; Gakpo, Ihattaren; Bruma, Mauro Júnior