Nederland mag bij uitmuntende prestaties dromen van twee directe CL-tickets

Woensdag, 21 juli 2021 om 14:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:54

Het nieuwe Europese seizoen gaat woensdagavond ook voor Nederland van start. PSV start in het kader van de tweede voorronde van de Champions League met een thuiswedstrijd tegen Galatasaray. Het wordt de eerste kans voor de Nederlandse clubs om punten binnen te halen voor de UEFA-coëfficiënt. De Eredivisie-deelnemers moeten dit jaar minimaal redelijk goed presteren, want de concurrentie zit Nederland op de hielen.

Vorig seizoen maakte Nederland een enorme opmars door op de coëfficiëntenranglijst. Vooral dankzij de binnengebrachte punten van Ajax stoomde het land op van plek twaalf naar de zevende plaats op de vijfjarige ranglijst. Met ingang van het seizoen 2021/22 worden de punten van het seizoen 2016/17 weggestreept. Voor Nederland is dat ongunstig, omdat daarmee een coëfficiëntenscore van 9,100 punten wordt ingeleverd. De achtervolgende landen Oostenrijk (7,375), Schotland (4,375) en Oekraïne (5,500) leverden een lagere score in, en komen daardoor automatisch dichter bij Nederland.

De huidige coëfficiëntenranglijst

LAND 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 TOTAAL ACTIEVE TEAMS 1. Engeland 20,071 22,642 18,571 24.357 2,285 87,926 7/7 2. Spanje 19,714 19,571 18,928 19,500 2,857 80,570 7/7 3. Italië 17,333 12,642 14,928 16,285 2,285 63,473 7/7 4. Duitsland 9,857 15,214 18,714 15,214 2,285 61,284 7/7 5. Frankrijk 11,500 10,583 11,666 7,916 1,333 42,998 6/6 6. Portugal 9.666 10,900 10,300 9,600 1,333 41,799 6/6 7. Nederland 2,900 8,600 9,400 9,200 0,800 30,900 5/5 8. Rusland 12,600 7,583 4,666 4,333 0,800 29,982 5/5 9. Schotland 4,000 6,750 9,750 8,500 0,100 29,100 5/5 10. Oostenrijk 9,750 6,200 5,800 6,700 0,200 28,650 5/5 11. Oekraïne 8,000 5,600 7,200 6,800 0,800 28,400 5/5 12. België 2,600 7,800 7,600 6,000 0,800 24,800 5/5 13. Servië 6,375 6,000 6,000 5,500 0,000 23,875 4/4 14. Cyprus 7,000 6,125 5,125 4,000 0,000 22,250 4/4 15. Zwitserland 6,500 3,900 6,400 5,125 0,000 21,925 4/4

Nederland staat bij ingang van het seizoen nog altijd op de zevende plek, maar zal goed moeten presteren om die positie te behouden. Rusland begint op plek acht met een minieme achterstand van minder dan één punt, terwijl Schotland, Oostenrijk en Oekraïne minder dan drie punten achterlopen. België verloor met het seizoen 2016/17 een enorm puntenaantal en is afgezakt naar plek twaalf. De Belgen staan liefst 6,100 punt achter op Nederland en lijken daarmee dit seizoen geen bedreiging te kunnen vormen. Voor België is het zaak om dit seizoen terug te keren in de top elf, waarmee (waarschijnlijk) één direct Champions League-ticket wordt bemachtigd. In de top tien is dat ticket honderd procent verzekerd.

De plek op de coëfficiëntenranglijst aan het eind van het seizoen bepaalt welke Europese tickets een land krijgt. Plek zeven tot en met negen geven recht op dezelfde toegangsbewijzen, dus het is van belang voor Nederland om in ieder geval bij de eerste negen landen te eindigen. Een enorme klapper zou Nederland kunnen slaan door van plek zeven naar plek zes te stijgen: dan liggen twee tickets voor de groepsfase van de Champions League klaar, plus een voorrondeticket. Momenteel heeft Nederland recht op slechts één direct Champions League-ticket plus één voorrondebewijs.

Ticketverdeling

TOERNOOI Plek 6 Plek 7, 8 en 9 Plek 10 Plek 11* Champions League 2x direct, 1x Q3 1x direct, 1x Q3 1x direct, 1x Q2 1x direct, 1x Q2 Europa League 1x direct 1x play-offs 1x play-offs 1x play-offs Conference League 1x Q3, 1x Q2 1x Q3, 1x Q2 1x Q3, 1x Q2 2x Q2

* De ticketverdeling voor plek 11 geldt indien de Champions League-winnaar zich via de eigen competitie direct plaatst voor hetzelfde toernooi.

Hoe realistisch is de felbegeerde plek zes voor Nederland? Daarvoor moet Frankrijk of Portugal worden achterhaald. Dit seizoen is dat uitgesloten voor Nederland, omdat de achterstand tot de twee landen respectievelijk twaalf en elf punten bedraagt. Dat heeft vooral te maken met het seizoen 2017/18, waarin Nederland dramatisch presteerde en slechts 2,900 punt binnenhaalde. Vanaf volgend jaar vervalt die score en zou Nederland een groot deel van het gat met de Fransen en Portugezen kunnen dichten. Daarvoor is het wel cruciaal om dit seizoen een hoge score neer te zetten.

De eerlijkheid gebied te zeggen dat ook de topscores van Nederland de afgelopen drie seizoenen niet genoeg zijn om Frankrijk of Portugal te bedreigen: daarvoor is een puntentotaal per seizoen van ongeveer 10 nodig, terwijl Nederland de afgelopen jaren rond de 9 punten haalde. Hoe Nederland dat kan verbeteren? Desastreus voor het puntenaantal zijn Europees deelnemende clubs die al in de voorronden worden uitgeschakeld. Afgelopen seizoen werd Willem II al in augustus uitgeschakeld voor Europees voetbal, waardoor Nederland met vier van de mogelijke vijf clubs de groepsfasen betrad.

Alle behaalde clubpunten worden gedeeld door het aantal Europese deelnemers van het begin van het seizoen: vijf dus in het geval van Nederland. Dit seizoen hebben met name Feyenoord en Vitesse een lange weg te gaan om de groepsfase (van de Conference League) te bereiken, waarbij de Arnhemmers bovendien geen geplaatste status hebben en clubs als AS Roma en Tottenham Hotspur zouden kunnen tegenkomen in de voorronde. Opnieuw zal het voor Nederland moeilijk worden om met vijf deelnemers de groepsfase te betreden, iets dat cruciaal lijkt om aanspraak te maken op plek zes.

De opmars van Nederland de laatste jaren is voor het grootste deel te danken aan Ajax, dat een enorm groot deel van de punten binnenhaalde. PSV presteerde de laatste jaren juist relatief teleurstellend: afgelopen seizoen werden de Eindhovenaren uitgeschakeld in de zestiende finale van de Europa League. Het jaar was de groepsfase het eindstation, en weer een jaar eerder eindigden de Brabanders onderaan in de poule des doods van de Champions League. Ervan uitgaande dat Ajax zijn goede prestaties weet vast te houden, heeft PSV een sleutel in handen voor een verdere opmars van Nederland op de coëfficiëntenranglijst.