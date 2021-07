Ronaldinho blinkt uit in el Clásico voor legendes van Barça en Real Madrid

Dinsdag, 20 juli 2021 om 22:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:14

Barcelona en Real Madrid hebben dinsdagavond een onderlinge benefietwedstrijd met legendes van beide clubs gespeeld. De inmiddels 41-jarige Ronaldinho liet bij de iconen van Barça de mooiste dingen zien, al ging de Koninklijke er uiteindelijk met de zege vandoor: 2-3. De wedstrijd werd gespeeld in Tel Aviv, Israël, onder toeziend oog van ongeveer 30.000 supporters.

Naast Ronaldinho speelden bij Barcelona bekende namen als Deco, Rivaldo, Javier Saviola en Gaizka Mendieta mee, terwijl er met Ronald de Boer ook een Nederlander op het veld stond. Real Madrid trad aan met spelers als Roberto Carlos en Luís Figo. Laatstgenoemde maakte in 2000 de gewraakte overstap van Barcelona naar Real. Dat zijn de supporters van Barça meer dan twintig jaar later nog niet vergeten, want Figo kon rekenen op fluitconcerten vanaf de tribunes als hij aan de bal kwam.

Ronaldinho begon aan de wedstrijd met een poging op doel vanaf de middellijn, een poging die op het dak van het doel eindigde. De Braziliaan zette Barcelona daarna op voorsprong via een harde rake penalty. Real nam de leiding in de wedstrijd vervolgens over via Pedro Munitis en Alfonso Perez. Ronaldinho zag een vrije trap van grote afstand rakelings over getikt worden, waarna Jofre Mateu alsnog gelijk maakte voor Barcelona. Laatstgenoemde ontving een schitterende lange bal van Rivaldo en maakte het na een dribbel af: 2-2. Het slotakkoord was voor Ruben de la Red, die Real met een geplaatst schot de winst bezorgde: 2-3.