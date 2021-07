Johan Derksen maakt zich zorgen na foto's van overgewicht Tannane

Maandag, 19 juli 2021 om 23:48

Oussame Tannane lijkt met overgewicht te kampen. De aanvallende middenvelder van Vitesse deed vrijdag zeventien minuten mee in de oefenwedstrijd tegen Schalke 04 (3-2 nederlaag) en oogde niet fit in de foto's die van het duel werden gemaakt. Bij De Oranjezomer laat Johan Derksen maandagavond blijken zich zorgen te maken over de sportieve toekomst van Tannane.

"Als spelers terugkomen van vakantie en er zo uitzien, duurt het bijna tot de herfst voordat ze weer op niveau zijn", geeft Derksen aan. "Als ze gaan afvallen, kost dat ook kracht. Dat was vorig jaar het grote problemen bij Mohamed Ihattaren. Deze jongen (Ihattaren, red.) is ontevreden en wil naar een andere club. Straks is er een makelaar die hem ergens heen brengt en dan komt hij niet in het eerste, want hij is niet fit, en heeft hij meteen een conflict."

Het is voorlopig nog maar de vraag of Tannane gaat transfereren. De smaakmaker van het afgelopen seizoen streek anderhalve week geleden neer op het vliegveld van Istanbul en onderhandelde volgens de Turkse pers met Fenerbahçe. Ook Besiktas en Galatasaray zouden interesse hebben, maar in de ogen van Vitesse is nog altijd niet het juiste bedrag geboden. In Turkije wordt gesproken over een bedrag van twee miljoen euro en dat zou Vitesse te laag vinden.

Voor trainer Thomas Letsch zorgt de situatie rondom Riechedly Bazoer en Tannane, de twee meest begeerde spelers van Vitesse, voor onzekerheid. Bazoer wordt in de wandelgangen gelinkt aan Olympique Marseille en Tannane lijkt dus ook al bezig met een vertrek. Als ze vertrekken, moet Letsch werken aan een basiself zonder het tweetal. "En dan gaat er in de speelstijl wel wat veranderen, want dan hebben we niet de creativiteit van Tannane bijvoorbeeld", vertelt hij aan Omroep Gelderland.

"Dan zullen we meer een mannschaft moeten creëren", zegt de Duitse trainer, die nog niet weet of hij Bazoer en Tannane kan inzetten tijdens het duel met Dundalk FC of Levadia Tallinn in de derde voorronde van de Conference League. "We weten allemaal dat Riechedly een transferwens heeft en dat er ploegen zijn die hem willen hebben. Dat is nu de status. Bij Oussama Tannane is dat vergelijkbaar. Ik heb gezegd dat ik met spelers wil werken die alles voor de club doen. Tannane wil een nieuwe uitdaging en dus heb ik de focus op andere spelers liggen. Hij zal af en toe wel spelen, maar hij is nu niet mijn eerste keus."