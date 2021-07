Sport: ‘De nieuwe lach van Jasper Cillessen komt maar door één man’

Zondag, 18 juli 2021 om 18:43 • Dominic Mostert

De lach is terug bij Jasper Cillessen, zo schrijft Sport dit weekend. De doelman van Valencia stond vrijdag negentig minuten onder de lat in de oefenwedstrijd tegen Villarreal (3-2 zege). De nieuwe trainer José Bordalás gaf daarmee een duidelijk signaal af: Cillessen is op dit moment zijn eerste keus als keeper. Vorig seizoen werd de Nederlander geplaagd door blessureleed, maar hij gaat het nieuwe seizoen vol goede moed in.

"De lach van Cillessen komt maar door één man: José Bordalás", verzekert Sport. Bordalás werd in mei aangesteld als permanente opvolger van de ontslagen Javi Gracia. De nieuwe trainer kwam over van Getafe en heeft zijn nieuwe pupillen al snel laten kennismaken met zijn filosofie. Bordalás staat bekend als een trainer die strikt let op de fitheid van zijn spelers: ze moeten tot het uiterste kunnen gaan en meedogenloos kunnen voetballen om resultaat te behalen. Cillessen merkt op dat zijn ploeg sinds de komst van Bordalás over 'karakter' beschikt.

"Een heel lastige wedstrijd na een zware week", typeert Cillessen de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen. Villarreal leidde in minuut 67 nog met 0-2, maar Valencia trok het duel naar zich toe door doelpunten van Manu Vallejo (minuut 68 en 86) en Denis Cheryshev (minuut 90). "We hebben bewezen over karakter te beschikken, door een 1-2 achterstand op het laatst om te zetten in een 3-2 overwinning. We hebben niet alleen veel kwaliteit in de ploeg, maar nu ook veel karakter. Het wordt een goed jaar voor ons. Ik voel me heel goed", vertelt Cillessen op de clubsite.

"Dat het zwaar was, is normaal in de voorbereiding. We hebben deze week veel getraind. Het is niet eenvoudig gegaan, maar er gaat niets boven een 3-2 overwinning op deze manier", concludeert de Nederlander, die een moeilijke periode achter de rug heeft. Hij werd kort voor de start van het EK uit de selectie van Frank de Boer gezet na een coronabesmetting en was daar verbolgen over. Cillessen worstelde het afgelopen seizoen met een spierblessure en een knieblessure, waardoor hij slechts tien competitieduels speelde. Hij kwam wel in actie in de laatste vijf competitiewedstrijden van het afgelopen seizoen.

Concurrent Jaume Domenech stond het merendeel van de wedstrijden van vorig seizoen onder de lat, maar lijkt nu pas op de plaats te moeten maken. "Als er geen aanbieding binnenkomt die beide partijen tevredenstelt, is Cillessen de eerste keeper van Valencia", weet Sport. De zestigvoudig international van Oranje heeft een contract tot medio 2023 in Valencia. De komende twee jaar is Valencia volgens de krant nog een bedrag van twaalf miljoen euro kwijt aan Cillessen, dat bestaat uit zijn salariskosten en de resterende afschrijving van de transfersom die in 2019 betaald werd aan Barcelona (35 miljoen euro). "Dat bedrag zou de club zich graag besparen, maar Bordalás wil Cillessen duidelijk houden."