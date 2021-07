Donnarumma mag toch met verboden rugnummer spelen bij PSG

Zondag, 18 juli 2021 om 12:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:26

Gianluigi Donnarumma krijgt toestemming om bij Paris Saint-Germain het keepersshirt met rugnummer 50 te dragen. Normaal gesproken is het verboden voor een doelman om een dergelijk nummer te gebruiken, maar voor de van AC Milan afkomstige sluitpost wordt een uitzondering gemaakt door competitie-organisator LFP. Donnarumma droeg het shirt met nummer 50 al toen hij afgelopen week officieel werd gepresenteerd door PSG.

"Een afwijkend rugnummer kiezen is in strijd met de regels", zo laat de LFP zondag weten in een verklaring. "De nummers 1, 16 en 30 zijn exclusief en alleen voor de doelmannen in Ligue 1, dat is zelfs verplicht. Als laatste redmiddel kan eventueel rugnummer 40 worden ingezet voor een keeper. Alle clubs in Frankrijk moeten verplicht een shirt met nummer 33 hebben. Dit shirt mag niet worden toegewezen aan een speler en kan worden gebruikt als er op het allerlaatste moment nog een wijziging plaatsvindt binnen een selectie." Bij PSG echter waren alle nummers voor de keepers al vergeven.

Keylor Navas heeft nummer 1, Sergio Rico nummer 16, Alexandre Letellier nummer 30 en Denis Franchi nummer 40. Donnarumma hield mede hierdoor vast aan nummer 50 en naar nu blijkt mag dat ook van de Franse voetbalautoriteiten. PSG en de Italiaanse keeper krijgen hiervoor toestemming omdat er in Parijs meer dan dertig contractspelers rondlopen. In dat geval is het voor Ligue 1-clubs mogelijk om rugnummers die boven de 30 liggen te gebruiken voor spelers in de A-selectie.

"Als een club kan verklaren waarom er meer dan dertig spelers onder contract staan, dan kan de wedstrijdcommissie een afwijkend nummer toestaan", voegt de LFP daaraan toe. Donnarumma kan volgend jaar weer voor een ander afwijkend nummer kiezen. Mocht PSG een of meerdere doelmannen verkopen, dan is er ook de mogelijkheid dat hij een vast keepersnummer overneemt. Bij AC Milan droeg de PSG-aanwinst altijd het shirt met rugnummer 99, als verwijzing naar zijn geboortejaar 1999.