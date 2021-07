Seedorf krijgt steun van Ronaldo na krachtig betoog op Instagram

Donderdag, 15 juli 2021 om 07:42 • Yanick Vos • Laatste update: 09:14

Clarence Seedorf heeft op Instagram zijn steun uitgesproken richting Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka, het drietal dat online racistisch werd bejegend nadat zij in de finale op het EK tegen Italië hun penalty misten in de strafschoppenserie. De woorden van de voormalig Oranje-international worden op social media goed ontvangen. Onder meer Ronaldo Luís Nazário de Lima en Patrick Kluivert kunnen de woorden van Seedorf waarderen.

Direct na de verloren halve finale ontvingen Rashford, Sancho en Saka racistische berichten via social media. Nadat de Engelse voetbalbond FA een krachtig statement publiceerde en de Engelse politie liet weten een onderzoek in te stellen naar de daders, schaarde de voetbalwereld zich achter het drietal. Ook Seedorf spreekt zijn steun uit naar de Engelse internationals, zo laat hij weten op Instagram.

De oud-speler van onder meer Ajax en Real Madrid benadrukt dat voetballers om dienen te gaan met hoogte- en dieptepunten. “Wat echter onacceptabel is, is het verachtelijke misbruik en de manier waarop deze talenten behandeld worden op social media door mensen die zich voordoen als fans. Dit zijn geen fans en dergelijk gedrag is onaanvaardbaar”, schrijft de 45-jarige Seedorf.

“Helaas is dit een bevestiging van wat ik al wist over de samenleving”, vervolgt Seedorf. “Het laat zien hoeveel moeite we nog moeten doen om een samenleving te creëren die echt inclusief is en wordt gedreven door diversiteit. Overheden, instellingen, online platforms en burgers moeten er alles aan doen om dit soort misbruik aan te pakken, want deze situatie is niet meer te accepteren.”

Seedorf richt zich vervolgens tot Sancho, Rashford en Saka. De oud-voetballer spreekt zijn steun uit voor het veelbesproken drietal. “Zij stonden op en namen de volledige verantwoordelijkheid op zich door hun land met heel hun hart en ziel te vertegenwoordigen. Jullie zullen blijven schitteren en ik kijk er naar uit om getuige te zijn van de glorieuze tijden die voor jullie liggen.” Ronaldo laat met emoji’s weten de woorden van Seedorf te steunen. “Well said brother”, zegt Kluivert.