Ajax brengt steunbetuiging aan Peter R. de Vries: ‘Tekent de club’

Zaterdag, 10 juli 2021 om 15:07 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:13

Ajax heeft zaterdagmiddag een steunbetuiging gebracht aan Peter R. de Vries. De misdaadjournalist werd eerder deze week neergeschoten in Amsterdam en vecht nog altijd voor zijn leven. Na afloop van de oefenwedstrijd van Ajax tegen SC Paderborn (4-1 winst) poseerden enkele spelers en leden van de technische staf met een gepersonaliseerd shirt. Ook werd het tenue gesigneerd.

Ajax kwam zaterdag voor de derde keer deze voorbereiding in actie en zegevierde met 4-1 tegen Paderborn. Na afloop van het duel bracht de club een mooi eerbetoon aan Peter R. de Vries. De misdaadjournalist, die deze week werd neergeschoten in Amsterdam, staat erom bekend fan te zijn van Ajax. Onder meer David Neres, Dusan Tadic, Perr Schuurs en Erik ten Hag poseerden met een gepersonaliseerd shirt van De Vries. "Dat tekent de klasse van Ajax", aldus commentator Wytse van der Goot.

"Peter is een grote Ajax-supporter en natuurlijk seizoenkaarthouder", gaat Van der Goot verder. "Hij is veel op De Toekomst geweest en hopelijk komt hij er nog vaak. Als spelersmakelaar ook natuurlijk. Het is mooi dat Ajax aan hem denkt." De Vries vecht nog altijd voor zijn leven, nadat hij dinsdagavond na een bezoek aan het programma RTL Boulevard werd neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam.

Op dit moment is niet bekend hoe De Vries er aan toe is. De misdaadjournalist wordt in een ziekenhuis in Amsterdam behandeld. Zijn zoon Royce de Vries liet woensdag namens de familie via Twitter van zich horen. "Gisteren is onze grootste nachtmerrie werkelijkheid geworden", aldus Royce de Vries. "Wij als familie omringen Peter met liefde en hoop in deze moeilijke fase. Veel is nog onzeker, maar wat vaststaat is dat alle steunbetuigingen uit het hele land nu enorm veel steun bieden."